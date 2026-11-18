Kazakistan Genç Milli Takımı Başantrenörü Bakhyt Sarsekbayev, Dakar'daki Gençlik Olimpiyatları'nda boksörlerin sonuçlarını analiz ederken, Özbekistan'daki sporculara yönelik tutumu özellikle takdir etti. Ona göre, Kazak taraftarlar mağlup olan genç boksörleri sert bir şekilde eleştirmek yerine, Özbekler gibi onlara destek olmayı öğrenmeli.

Antrenör, iki ülkenin sporcularının sonuçlarını karşılaştırırken, meselenin sadece madalya sayısı değil, mağlubiyet sonrası gösterilen tavır olduğunu vurguladı.

«Özbekistan'da mağlup olan boksöre bile destek verdiler»

Sports.kz'nin haberine göre, hem Kazakistan hem de Özbekistan Dakar'daki Gençlik Olimpiyatları'na üçer boksörle katıldı. Sarsekbayev, Kazak sporculardan ikisinin finale çıktığını, birinin ise bronz madalya kazandığını belirtti. Özbekistan milli takımında ise her iki altın madalyayı kızlar takımı kazandırdı.

Antrenör, özellikle Özbek boksör Ibrohim Shokirjonov'un turnuvadaki mağlubiyetinden sonra ülkesinde nasıl karşılandığına dikkat çekti. İlk maçında mağlup olan sporcunun sert eleştirilere maruz kalmadığını, aksine taraftarların ona moral vererek gelecekteki turnuvalar için başarı dilediklerini belirtti.

«Özbekistan'a her iki altın madalyayı da kızlar kazandırdı. Erkekler milli takımında tek umut olarak görülen Ibrohim Shokirjonov ilk maçında mağlup oldu. Ancak ülkesinde onu eleştirmediler, aksine desteklediler ve başarı dilediler.

Peki ya bizde? Bir boksör mağlup olsa hemen eleştiri yağmuruna tutuyoruz. Ertesi gün o sporcu kazandığında ise dünkü sözler hemen unutuluyor. Bu yüzden genç boksörleri daha fazla desteklemeliyiz», dedi Sarsekbayev.

Onun bu düşünceleri, sporda sadece zaferin değil, mağlubiyet sonrası tutumun da doğru değerlendirilmesinin önemli olduğunu gösteriyor.

Bibaris Ashirbay'i de eleştirmek değil, desteklemek lazım

Kazak antrenör, vatandaşı Bibaris Ashirbay'in sonuçlarına da değindi. Ona göre genç boksör, kısa sürede iki büyük turnuvaya katılarak üst düzey bir sonuç kaydetti.

Ashirbay hem dünya şampiyonasında hem de Gençlik Olimpiyatları'nda finale kadar ulaştı. Sarsekbayev, turnuvalar arasındaki sürenin kısalığına ve iklime uyum sağlama zorluklarına rağmen sporcunun potansiyelini gösterebildiğini vurguladı.

«İki turnuva arasında çok az zaman vardı, iklime uyum sağlamak da kolay olmadı. Buna rağmen tüm potansiyelini gösterebildi. O umut vadeden bir genç, büyükler kategorisinde de kendini göstereceğine inanıyorum. Bu yüzden onu başkalarıyla kıyaslamak yerine, daha fazla psikolojik destek vermeliyiz», diye ekledi antrenör.

Ashirbay finale giden yolda neler yaşadı?

Hatırlatalım, Bibaris Ashirbay 2026 Dakar Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda 70 kilogram sıkletinde gümüş madalya kazandı.

Finale giden yolda birçok ciddi rakibi mağlup etti:

öncelikle Libyalı rakibi Mohamed Jihad'ı nakavtla mağlup etti;

çeyrek finalde Bangladeşli boksör Noyen Tripuru Jani'yi 5:0'lık skorla geçti;

yarı finalde Meksikalı Jorge Luis Neblas Gutierrez'i de 5:0 mağlup etti.

12 Kasım'da gerçekleşen finalde ise Kazak boksör Büyük Britanya temsilcisi Michael Moen ile karşılaştı. Hakemlerin bölünmüş kararıyla Ashirbay 1:4 mağlup oldu ve Olimpiyat gümüş madalyası ile yetindi.

Genç sporcu için mağlubiyet nihai bir hüküm değildir

Bakhyt Sarsekbayev'in düşüncelerindeki en önemli nokta, genç sporculara yönelik tutum meselesidir. Çünkü uluslararası arenadaki her maçlarından sadece madalya veya zafer beklemek doğru değildir. Bu tür turnuvalar, sporcular için tecrübe kazanma, baskı altında hareket etme ve kendi kapasitelerini test etme okuludur.

Bir maçtaki mağlubiyet, sporcunun gelecekteki potansiyeline verilmiş nihai bir not olamaz. Aksine, tam da böyle zamanlarda antrenörlerin, taraftarların ve kamuoyunun desteği, genç boksörün psikolojik olarak toparlanmasına yardımcı olabilir.

İlginç olan, Kazak antrenörün bu konuda Özbekistan'ı örnek göstermesidir. Ona göre, genç sporcuları sadece kazandıklarında alkışlamak değil, mağlup olduklarında da onlara güven duymak önemlidir. Zira bugünkü mağlubiyet, yarınki büyük zaferlere götüren tecrübenin bir parçası olabilir.