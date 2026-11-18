Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2026 Asya Uluslar Satranç Kupası, Özbekistan milli takımı için iki madalya ile sona erdi. Kıtanın güçlü satranççılarının katıldığı prestijli turnuvada kadın milli takımımızın temsilcileri bireysel sonuçlarıyla dikkat çekti. Gulruhbegim Tohirjonova gümüş, Nilufarxon Imomqo‘ziyeva ise bronz madalya kazandı.

İki satranççımız Asya podyumunda yer aldı

Abu Dabi'nin ev sahipliği yaptığı Asya Uluslar Kupası'nda Özbek satranççılar kıtanın güçlü temsilcilerine karşı mücadele etti. Turnuva sonuçlarına göre milli takım üyelerimiz, masa bazındaki bireysel sonuçlarla iki madalyalı derece elde etti.

Gulruhbegim Tohirjonova — ikinci masadaki başarısı için gümüş madalya;

Nilufarxon Imomqo‘ziyeva — beşinci masadaki performansı için bronz madalya.

Bu sonuç, Özbek satranççıların uluslararası arenadaki becerisini ve rekabetçiliğini bir kez daha kanıtladı.

Takım müsabakalarında derece gelmedi

Satranç Asya Uluslar Kupası'nda kadın milli takım temsilcilerimiz bireysel sonuçlarla iki madalya kazansa da, takım genel klasmanında Özbekistan erkek ve kadın milli takımları podyuma çıkamadı.

Buna rağmen, Gulruhbegim Tohirjonova ve Nilufarxon Imomqo‘ziyeva'nın kişisel başarıları, turnuvanın Özbekistan adına dikkat çeken yönlerinden biri oldu.

Abu Dabi'deki turnuva, satrançta takım başarısının yanı sıra her masadaki bireysel becerinin de ayrı bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. İki Özbek satranççının kıta çapındaki podyumda yer alması ise milli takımımız için sevindirici bir sonuç oldu.