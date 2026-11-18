UFC ağır sıklet şampiyonu Ciryl Gane, Josh Hocket ile yaptığı beş rauntluk maçın ardından hastaneye kaldırıldığı için basınla görüşememişti. Bu durum, Fransız dövüşçünün sağlığı hakkında hayranları arasında soru işaretleri yarattı. Ancak turnuvadan iki gün sonra Gane, sosyal medya üzerinden bir video mesaj yayınlayarak endişeleri giderdi. Şampiyon, sadece kendini iyi hissettiğini söylemekle kalmadı, aynı zamanda kemerini korumak için oktagona geri dönme niyetini de dile getirdi. «Her şey yolunda»: Şampiyon neden hastaneye gittiğini açıkladı New York'ta düzenlenen UFC 334 turnuvası kapsamındaki şampiyonluk maçı, Ciryl Gane için kolay geçmedi. Josh Hocket ile beş raunt boyunca kıran kırana bir mücadele verdi. Maç bittikten sonra Fransız sporcu, her zamanki gibi gazetecilerle konuşmak yerine tıbbi kontrollerden geçmek üzere hastaneye götürüldü. Bunun sonucunda sağlığı hakkında çeşitli sorular ortaya çıktı. Gane ise turnuvadan iki gün sonra hayranlarına şahsen seslendi.

«İyi olduğumu bildirmek istiyorum. Evet, maçtan hemen sonra beni kontrol için hastaneye gönderdiler. Gerekli tetkikleri yaptık ve her şey yolunda. Durumumdan emin olmak için hastaneye gitmemiz gerekiyordu. Çünkü bu gerçek bir savaştı. Ancak ne olursa olsun, galibiyetle döndük» dedi şampiyon. Böylece Fransız dövüşçü, sağlığıyla ilgili endişelere yanıt vermiş oldu. İfadelerine göre, tıbbi kontrollerden sonra durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Ciryl Gane oktagona dönmeyi planlıyor Şampiyon, video mesajında sadece sağlığından bahsetmedi. Maç öncesinde, maç sırasında ve sonrasında kendisini destekleyen hayranlarına da teşekkürlerini iletti. «Bana yazan ve durumumu soran herkese teşekkürler. Maç öncesi, maç sırası ve sonrasındaki destekleriniz için hepinize minnettarım. Biz biriz. Artık dinlenme zamanı. Ondan sonra antrenmanlara dönüp bir sonraki adıma hazırlanacağız. Bu son değil. Desteğiniz için tekrar çok teşekkürler!» dedi Gane.