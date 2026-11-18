Ancak Norveç pes etmedi. Erling Haaland 37. dakikada farkı bire indirdi, Martin Ødegaard ise 83. dakikada skoru eşitledi.

Danimarka milli takımı, Norveç karşısında 2-0 öne geçerek galibiyete çok yaklaşmıştı. Ancak ev sahibi ekip üstünlüğünü koruyamadı ve üç gol yiyerek sahadan 2-3 mağlup ayrıldı. Erling Haaland ’ın 90+5. dakikada penaltıdan attığı gol, Danimarka'yı sadece mağlup etmekle kalmadı, aynı zamanda play-off şansından da mahrum bıraktı. Maçın ardından teknik direktör Brian Riemer, oyuncularını açıkça eleştirdi.

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Maçın en dramatik anı uzatma dakikalarında yaşandı. 90+5. dakikada Haaland penaltıyı gole çevirerek Norveç'e 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Maç sonrasında Danimarka teknik direktörü Brian Riemer, mağlubiyeti oyuncuların taktiksel talimatlara uymamasıyla açıkladı.

«Maçtan sonra oyunculara bugün kendimizden başka kimseyi suçlayamayacağımızı söyledim. Sahadaki birçok oyuncu belirlenen plana sadık kalmazsa, sonunda böyle bir sonuç alırsınız» ifadelerini kullandı Riemer, UEFA basın servisi tarafından aktarıldı.

İki gollük üstünlük bile Danimarka'yı kurtarmadı

Danimarka milli takımı için bu mağlubiyetin ağırlığı sadece kaybedilen puanlarla ilgili değil. Takım 2-0 öndeyken maçı kontrol etme şansına sahipti ancak Norveç'in baskısına dayanamadı.

Sonuç olarak Danimarka, grubu Portekiz ve Norveç'in ardından üçüncü sırada tamamladı. Bu durum, takımın play-off aşamasına yükselme şansını ortadan kaldırdı.

Haaland Norveç'in kahramanı oldu

Norveç için bu galibiyet büyük önem taşıyordu. Haaland sadece takımını mağlubiyetten kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda son dakikadaki penaltı golüyle play-off biletini de garantiledi.

Böylece Danimarka'nın iki gollük üstünlüğü birkaç dakika içinde eridi, Norveç ise irade ve dayanıklılık göstererek kritik bir galibiyete ulaştı. Riemer için ise bu maç, oyuncuların taktik disiplinini ve takım sorumluluğunu yeniden gözden geçirme gerekliliğini ortaya koydu.