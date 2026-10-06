Işık hızında darbe: ABD, drone sürülerine karşı lazer ve mikrodalga kalkanı inşa ediyor

·9·Dünya
Işık hızında darbe: ABD, drone sürülerine karşı lazer ve mikrodalga kalkanı inşa ediyor

Modern savaşlarda ve çatışmalarda insansız hava araçlarının (İHA/drone) geometrik bir hızla artması, dünyanın önde gelen askeri merkezlerini hava savunma konseptlerini kökten gözden geçirmeye zorluyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ülke içindeki kritik bölgeleri küçük ve orta ölçekli dronlardan korumaya yönelik özel bir test programı kapsamında, yüksek enerjili muharebe lazerleri ve güçlü mikrodalga sistemleri üreten ana şirketleri resmen seçti.

Bu girişim, «JIATF-401» (Dronlarla Mücadele Kurumlar Arası Görev Gücü) tarafından başlatılmış olup, yönlendirilmiş enerji (Directed Energy) silahlarını laboratuvar testlerinden pratik uygulama aşamasına geçirmede önemli bir tarihi dönüm noktasıdır.

Seçilen 4 üst düzey teknoloji: Kimler listede?

Pentagon verilerine göre, ilk etap testleri için dört prestijli savunma şirketinin geliştirdiği sistemler onaylandı:

  • Boeing: Dünya havacılık devinin kompakt ve hızlı hareket eden lazer sistemi (Compact Laser Weapon System);

  • AeroVironment: Mobil platformlara kolayca monte edilebilen ve dronları saniyeler içinde yakarak etkisiz hale getiren yüksek enerjili lazer kompleksi;

  • Kord Technologies: Hassas hedefleme ve düşük irtifadaki hedefleri darbeyle yok etmeye odaklanan «Firefly» lazer sistemi;

  • Epirus (Leonidas mikrodalga sistemi): Eğer lazerler «tek atış, tek hedef» prensibiyle çalışıyorsa, Leonidas süper güçlü mikrodalga elektromanyetik radyasyon (HPM) kullanarak, gökyüzünü kaplayan tüm bir «drone sürüsünün» (swarms) elektronik devrelerini havada anında yakıp devre dışı bırakma kapasitesine sahiptir.

Neden geleneksel uçaksavar füzeleri değil de lazerler?

Askeri analistler, yönlendirilmiş enerji sistemlerine geçişin iki temel nedenini vurguluyor:

  • Ekonomik verimlilik: Birkaç bin dolarlık basit bir dronu düşürmek için milyon dolarlık bir füze harcamak, askeri bütçeyi hızla tüketir. Lazer darbesinin maliyeti ise sadece birkaç dolarlık elektrik enerjisine eşittir;

  • Sınırsız mühimmat: Lazer ve mikrodalga cihazları, bir jeneratöre veya güç kaynağına bağlı oldukları sürece kesintisiz ateş edebilir ve geleneksel anlamda mühimmatları tükenmez.

Utah poligonundaki belirleyici testler

Pentagon, projenin sadece bu dört kompleksle sınırlı kalmayacağını belirtti. Bu yılın Aralık ayında Utah eyaletindeki ünlü Dugway (Dugway Proving Ground) askeri poligonunda büyük çaplı test atışları gerçekleştirilecek. Burada, diğer birçok gelecek vaat eden startup ve üreticinin yeni nesil muharebe lazerleri gerçek koşullarda karşı karşıya gelecek.

Testlerde en yüksek hassasiyet ve verimliliği gösteren sistemlerin, ABD havaalanlarını, askeri üslerini ve stratejik altyapı tesislerini otonom bir şekilde korumak için doğrudan satın alınması planlanıyor.

PentagonJIATF-401Dugway PoligonuDronlarla MücadeleSavunma Teknolojileri
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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