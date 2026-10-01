Kaliforniya'da nadir bir vaka: Bir kadın karın boşluğunda taşıdığı bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi

·2·Dünya
Kaliforniya'da nadir bir vaka: Bir kadın karın boşluğunda taşıdığı bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi

Aralık 2025'te ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tıpta son derece nadir görülen vakalardan biri kaydedildi. 41 yaşındaki bir kadın, fetüsü rahim içinde değil, karın boşluğunda taşıyarak sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Kadın, birkaç yıl boyunca yumurtalığındaki büyük bir kist ile yaşadı. Karın bölgesindeki büyümenin hamilelikten değil, kistten kaynaklandığı düşünülüyordu. Adet döngüsünün düzensiz olması ise hamilelik ihtimalini fark etmemesinin nedenlerinden biriydi.

Durum, Aralık 2025'te kadının yumurtalığındaki kisti aldırmak için hastaneye başvurduğunda ortaya çıktı. İlk muayenelerde hamilelik belirtileri tespit edilince doktorlar ek tetkikler gerçekleştirdi.

Tetkik sonuçları uzmanları hayrete düşürdü: Rahim boştu ve fetüs rahim dışında, yani karın boşluğunda gelişmişti. Bu durum 'abdominal gebelik' olarak adlandırılır ve dış gebeliğin en nadir görülen türlerinden biridir.

Genellikle bu tür gebelikler ciddi riskler taşır. Çünkü rahim dışındaki dokular, fetüsün normal gelişimi için gerekli ortamı ve kan desteğini sağlayamaz. Ayrıca anne için şiddetli iç kanama gibi hayati tehlike arz eden komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Ancak bu vakada fetüs neredeyse tam vadesine kadar gelişerek hayatta kalmayı başardı. Doktorlar, anne ve bebeği kurtarmak için karmaşık bir cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Ameliyat sırasında kist alınırken bebek de dünyaya getirildi. Operasyona farklı tıbbi branşlardan uzman bir ekip katıldı. Hastane verilerine göre, ameliyat sonrası anne ve bebeğin sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Abdominal GebelikKaliforniya EyaletiYumurtalık KistiTıp DünyasıNadir Vaka
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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