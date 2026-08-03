Doktorlar doğmamış bebeği anne karnında ameliyat etti

·1.7K·Dünya
Doktorlar doğmamış bebeği anne karnında ameliyat etti

ABD'li doktorlar tıbbi tarihin en karmaşık cerrahi operasyonlarından birini başarıyla gerçekleştirdi. Henüz anne karnındaki bebeğe ameliyat yaparak hayatını tehlikeye atan doğuştan kusuru ortadan kaldırdılar. Bu konuda BBC haber bildirdi.

Belirtildiğine göre, anne adayı Macy Savage hamileliğinin 26. haftasında ABD'nin Houston şehrinde cerrahi operasyon geçirdi. Şu anda oğlu Theo beş aylık olup sağlıklı bir şekilde gelişmektedir.

Hamilelik döneminde doktorlar çocuğa gastrosişis teşhisi koydu. Bu nadir görülen doğuştan bir kusur olup, karın duvarının tam olarak gelişmemesi nedeniyle bağırsaklar vücut dışında gelişir. Uzmanların belirttiğine göre, böyle bir durum tedavi edilmezse bebek için ciddi hayati tehlike oluşturabilir.

Cerrahlar laparoskopik yöntemi kullanarak annenin rahimini kısmen açarak bebeğin bağırsaklarını dikkatlice karın boşluğuna yerleştirdi. Theo, dünyada bu yenilikçi yöntemin uygulandığı üçüncü bebek olarak kaydedildi.

Kanepede oturan evli çift ve kucaklarında uyuyan bebek.

Macy ve eşi Josh French, çocuklarındaki kusuru ilk duyduklarında büyük bir psikolojik şok yaşadıklarını belirtti. Britanyalı doktorlar onları doğum sonrası zorlu tedavi sürecine hazırlamıştı. Daha sonra karmaşık gastrosişis tespit edilince aile, özel klinik denemelerin yürütüldüğü Houston'daki tıp merkezine sevk edildi.

Ameliyata hazırlık süreci de birkaç aşamada gerçekleştirildi. İlk olarak Macy, Belçika'daki Leuven Üniversitesi Hastanesinde özel botoks enjeksiyonu aldı. Bu yöntem, cerrahi sırasında karın duvarı kaslarını gevşetmeye yardımcı oldu. Ardından Teksas'a doğru yola çıktı ve 2025 yılı Kasım ayında karmaşık ameliyat gerçekleştirildi.

«İyileşme kolay geçmedi. Ama evladımın hayatı için tüm bunlara değdi», — diyor Macy ameliyat sonrası anılarını paylaşırken.

Cerrahinin başarıyla tamamlanmasının ardından Theo, 2026 yılı Şubat ayında normal doğum yoluyla dünyaya geldi. Şu anda sağlıklı bir şekilde büyümektedir.

Uzmanların görüşüne göre bu operasyon, doğuştan kusurların bebek doğmadan önce tedavi edilmesi alanındaki önemli başarılardan biri olup gelecekte binlerce bebeğin hayatını kurtarma imkanını genişletebilir.

Fetal CerrahiGastrosişisTıpABDBebek
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çöplükte Bulunan Bebek İçin 170 Bin Dolar ToplandıÇöplükte Bulunan Bebek İçin 170 Bin Dolar ToplandıDün, 23:46İnsan DNA’sında daha önce bilinmeyen iki atanın izi bulunduİnsan DNA’sında daha önce bilinmeyen iki atanın izi bulunduDün, 23:22Japonya’da erkeklerin işe şortla gelmesine izin verildiJaponya’da erkeklerin işe şortla gelmesine izin verildiDün, 23:13Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemdeRonaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemdeDün, 22:47Balina yavruları su altında nasıl emer? (video)Balina yavruları su altında nasıl emer? (video)Dün, 22:29Sınav skandalı 17 yaşındaki gencin hayatına mal olduSınav skandalı 17 yaşındaki gencin hayatına mal olduDün, 22:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı