Doktorlar doğmamış bebeği anne karnında ameliyat etti

ABD'li doktorlar tıbbi tarihin en karmaşık cerrahi operasyonlarından birini başarıyla gerçekleştirdi. Henüz anne karnındaki bebeğe ameliyat yaparak hayatını tehlikeye atan doğuştan kusuru ortadan kaldırdılar. Bu konuda BBC haber bildirdi.

Belirtildiğine göre, anne adayı Macy Savage hamileliğinin 26. haftasında ABD'nin Houston şehrinde cerrahi operasyon geçirdi. Şu anda oğlu Theo beş aylık olup sağlıklı bir şekilde gelişmektedir.

Hamilelik döneminde doktorlar çocuğa gastrosişis teşhisi koydu. Bu nadir görülen doğuştan bir kusur olup, karın duvarının tam olarak gelişmemesi nedeniyle bağırsaklar vücut dışında gelişir. Uzmanların belirttiğine göre, böyle bir durum tedavi edilmezse bebek için ciddi hayati tehlike oluşturabilir.

Cerrahlar laparoskopik yöntemi kullanarak annenin rahimini kısmen açarak bebeğin bağırsaklarını dikkatlice karın boşluğuna yerleştirdi. Theo, dünyada bu yenilikçi yöntemin uygulandığı üçüncü bebek olarak kaydedildi.

Macy ve eşi Josh French, çocuklarındaki kusuru ilk duyduklarında büyük bir psikolojik şok yaşadıklarını belirtti. Britanyalı doktorlar onları doğum sonrası zorlu tedavi sürecine hazırlamıştı. Daha sonra karmaşık gastrosişis tespit edilince aile, özel klinik denemelerin yürütüldüğü Houston'daki tıp merkezine sevk edildi.

Ameliyata hazırlık süreci de birkaç aşamada gerçekleştirildi. İlk olarak Macy, Belçika'daki Leuven Üniversitesi Hastanesinde özel botoks enjeksiyonu aldı. Bu yöntem, cerrahi sırasında karın duvarı kaslarını gevşetmeye yardımcı oldu. Ardından Teksas'a doğru yola çıktı ve 2025 yılı Kasım ayında karmaşık ameliyat gerçekleştirildi.

«İyileşme kolay geçmedi. Ama evladımın hayatı için tüm bunlara değdi», — diyor Macy ameliyat sonrası anılarını paylaşırken.

Cerrahinin başarıyla tamamlanmasının ardından Theo, 2026 yılı Şubat ayında normal doğum yoluyla dünyaya geldi. Şu anda sağlıklı bir şekilde büyümektedir.

Uzmanların görüşüne göre bu operasyon, doğuştan kusurların bebek doğmadan önce tedavi edilmesi alanındaki önemli başarılardan biri olup gelecekte binlerce bebeğin hayatını kurtarma imkanını genişletebilir.