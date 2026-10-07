2026 Nobel Kimya Ödülü sahipleri açıklandı

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Nobel Komitesi, 2026 yılı kimya dalındaki prestijli ödülün kazananlarını resmen açıkladı. Komitenin resmi açıklamasına göre, bu yılki büyük bilim ödülüne Fransız bilim insanı Henri B. Kagan (Henri B. Kagan) ve Japon kimyager Kenso Soai (Kenso Soai) layık görüldü.

Araştırmacılar, organik kimya alanında devrim niteliğinde değişikliklere yol açan temel buluşlarıyla dünya bilim hazinesini zenginleştirdiler.

Asimetrik sentezde başarı: Ödül tam olarak neden verildi?

Bilim insanlarının araştırmaları, modern eczacılık ve yeni materyallerin oluşturulması sürecinde büyük önem taşımaktadır:

Resmi gerekçe: Nobel Komitesi'nin kararına göre ödül, «asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan (non-lineer) etkiler ve otokataliz olgusunu keşfettikleri için» («for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis») verildi;

Pratik önemi: Moleküllerin ayna görüntüsü gibi birbirine benzeyen ancak farklı etkilere sahip şekillerini (kiralite) kontrol etme ve gerekli maddeyi yüksek hassasiyetle sentezleme imkanı genişledi;

Eczacılık için önemi: Bu keşifler, özellikle yan etkileri az olan yüksek etkili ilaçların güvenli ve ucuz yöntemlerle üretim sistemini kökten iyileştirmeye hizmet etmektedir.

Ödül miktarı ve bilim sezonu detayları

Nobel haftası kapsamında kazananları ödüllendirme koşulları geleneksel finansal göstergelere sahiptir:

Finansal fon: 2026 yılında her bir dal için ödül fonu 12 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,2 milyon ABD doları ) tutarındadır;

Dağılım: Kimya dalında ayrılan bu miktar iki laureat arasında eşit olarak paylaştırılacaktır;

Önceki duyurular: Hatırlatmak isteriz ki, Zamin.uz daha önce tıp, fizyoloji ve fizik dallarında 2026 Nobel Ödülü sahipleri hakkında detaylı bilgi vermişti.

Henri Kagan ve Kenso Soai'nin bu başarısı, modern kimyanın en karmaşık alanlarından birinde on yıllardır süren zorlu araştırmaların dünya çapındaki en büyük takdiri oldu.