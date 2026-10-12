2026 Nobel Ekonomi Ödülü sahipleri açıklandı

·3·Dünya
2026 Nobel Ekonomi Ödülü sahipleri açıklandı

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Nobel Komitesi, 2026 yılı Alfred Nobel anısına verilen prestijli ekonomi ödülünün sahiplerini resmen açıkladı. Dünyanın en yüksek bilimsel ödülü ve 1,2 milyon ABD doları tutarındaki ödül, iki seçkin Amerikalı ekonomist olan Robert E. Hall (Robert E. Hall) ve Michael Woodford (Michael Woodford) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Bu karar, Nobel Komitesi'nin resmi sayfasında onaylandı.

Ödül hangi bilimsel başarı için verildi?

Bilim insanları, ekonomik teorinin iki önemli kutbu olan mikroekonomik birimler ile genel devlet ekonomisi arasındaki bağı güçlendirdikleri için ödüllendirildiler:

  • Resmi tanım: Yüksek ödül, bilim insanlarına «Makroekonomik istikrarın mikroekonomik temellerini geliştirdikleri için» («for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation») takdim edildi;

  • Bilimsel keşfin özü: Hall ve Woodford'un araştırmaları, tüketicilerin ve işletmelerin kararlarının devlet düzeyindeki enflasyon, piyasa değişimleri ve finansal istikrarı nasıl etkilediğini kesin ekonomik modellerle kanıtladı.

2026 Nobel Ekonomi Ödülü sahipleri açıklandı

Pratik önem ve uluslararası tanınırlık

Ekonomi dalındaki ödül, geleneksel Nobel haftasının kapanış noktasıdır:

  • Ödül fonu: 1,2 milyon dolarlık toplam para ödülü, iki Amerikalı araştırmacı arasında eşit paylarla bölünecek;

  • Merkez bankaları için rehber: Bilim insanları tarafından geliştirilen teorik mekanizmalar, günümüzde dünyanın önde gelen finansal düzenleyicileri ve merkez bankaları tarafından krizlerle mücadele etmek ve faiz politikalarını doğru belirlemek için aktif olarak kullanılmaktadır.

Nobel Komitesi'nin bu seçimi, küresel makroekonomik kararlar alınırken mikroekonomik faktörlerin ve gerçek piyasa aktörlerinin davranışlarını dikkate almanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Nobel ÖdülüRobert E. HallMichael WoodfordEkonomi Nobel Ödülüİsveç Kraliyet Bilimler Akademisi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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