“Gelecek 10 yılda geleneksel meslekler sona erecek”: Ekonomist, süper zeka tehlikesini açıkladı

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daron Acemoğlu yapay zekanın (AI) hızlı gelişimi ve insanlık tarafından «süper zeka» (Superintelligence) yaratılmasına yönelik çabaların ciddi sonuçları konusunda uyardı.

Dünyaca ünlü ekonomist, bu teknolojilerin gelişim yönü kökten değiştirilmediği takdirde, önümüzdeki 10 yıl içinde geleneksel iş gücü piyasasının tamamen yok olabileceğini vurguladı.

«İş gücü piyasası kalmayacak»: Süper zeka tehlikesi

Daron Acemoğlu, yapay zeka endüstrisinin nihai hedefinin insanın tüm zihinsel yeteneklerini aşan bir bilinç yaratmak olduğunu belirterek, bunun beklenen zararlarını şöyle açıkladı:

Mesleklerin yok oluşu: «Eğer bu süper zekaya yaklaşacak olursak, iş gücü piyasası tamamen ortadan kalkacak. Sonuç olarak sadece basit fiziksel işçiler, çok dar uzmanlık alanındaki mühendisler veya az sayıda büyük girişimci kalacak...»;

Tehlike süresi: Bilim insanına göre bu tehdit bugün veya yarın gerçekleşmeyecek, ancak önümüzdeki 10 yıl içinde insanlığın yüzleşeceği acı bir gerçek haline gelebilir;

Demokrasiye tehdit: Böylesine kontrolsüz bir teknoloji sadece iş gücünü değersizleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda devlet yönetimi ve sivil toplumun temeli olan demokrasi kurumlarını da yıkma riski taşıyor.

Kurtuluş yolu: Teknolojiyi insana hizmet ettirmek

Küresel ekonomik krizi önlemek için Nobel ödüllü ekonomist somut çözümler önerdi:

Strateji değişikliği: Yapay zekayı insanı tamamen değiştirmek yerine, çalışanların iş verimliliğini artırmak ve onlara destek olmak yönüne çevirmek gerekir;

İnsan çıkarlarının önceliği: Teknolojik gelişmeler milyonlarca insanı işsiz bırakmaya değil, insan ihtiyaçlarını karşılamaya ve yeni fırsatlar yaratmaya hizmet etmelidir.

Bilgi notu: Daron Acemoğlu kimdir?

Daron Acemoğlu, Türk-Amerikalı ünlü ekonomist ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) profesörüdür:

Akademik statüsü: Kanada İleri Araştırmalar Enstitüsü, Amerikan Sanat ve Bilimler Akademisi, ABD Ulusal Bilimler Akademisi ve Türkiye Bilimler Akademisi'nin asil üyesidir;

Nobel Ödülü–2024: 2024 yılında Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson ile birlikte «kurumların nasıl oluştuğu ve refah üzerindeki etkilerini inceledikleri için» ekonomi alanında prestijli Nobel Ödülü'ne layık görülmüştür.

Böylesine büyük bir bilim insanının uyarısı, gelecekte insan emeği ile yapay zeka arasındaki dengenin korunmasının bugün alınacak küresel kararlara doğrudan bağlı olduğunu göstermektedir.