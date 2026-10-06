Tıpta devrim: 2026 Nobel Tıp Ödülü optogenetik öncülerine verildi

·5·Dünya
Tıpta devrim: 2026 Nobel Tıp Ödülü optogenetik öncülerine verildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de geleneksel Nobel haftası başladı. Nobel Komitesi'nin resmi sitesinde yayınlanan bilgilere göre, 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü uluslararası bir bilim insanı grubuna — Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi.

Dünya biliminin en prestijli ödülü, bilim insanlarına nörobiyoloji ve tıpta çığır açan «ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri için» verildi.

Optogenetik nedir ve insanlığa ne kazandırır?

Bilim insanlarının icat edip geliştirdiği teknoloji, tıp dünyasında beyin ve sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde yeni bir dönem başlattı:

  • Işıkla kontrol edilen hücreler: Araştırmacılar, ışık etkisiyle aktive olan özel proteinleri ve iyon kanallarını tanımlayarak, bunları sinir hücrelerine (nöronlara) yerleştirme mekanizmasını geliştirdiler;

  • Nöronları hassas hedefleme: Optogenetik yöntemi sayesinde bilim insanları, canlı bir organizmada beynin belirli nöronlarını hassas lazer veya ışık huzmeleriyle aktive etme veya devre dışı bırakma imkanına kavuştu;

  • Ağır hastalıklara çözüm: Bu keşif; Parkinson, Alzheimer, epilepsi, depresyon ve görme kaybı gibi ağır nörolojik sorunların anlaşılması ve etkili bir şekilde tedavi edilmesi için devasa bir pratik temel oluşturdu.

Ödül fonu güncellendi: 12 milyon İsveç kronu

2026 yılında Nobel Vakfı, ödülün finansal miktarının artırıldığını duyurdu:

  • Rekor miktar: Tüm kategoriler (fizyoloji ve tıp, fizik, kimya, edebiyat ve barış ödülü) için ödül miktarı 12 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,2 milyon ABD doları) olarak belirlendi;

  • Son yıllardaki dinamik: Vakıf, son beş yılda ödül miktarını iki kez gözden geçirdi. 2021 ve 2022'de 10 milyon kron olan ödül, 2023'te 11 milyon krona yükseltilmiş ve 2024-2025 yıllarında bu seviyede korunmuştu.

50 yıllık sır: Diğer adaylar kimlerdi?

Nobel Vakfı'nın katı tüzüğüne göre, bu yıl tıp alanında aday gösterilen diğer bilim insanlarının isimleri, değerlendirme raporları ve oylama sonuçları tamamen gizli tutulmaktadır.

Bu tarihi belgeler, aradan tam yarım asır geçtikten sonra — 2076 yılındakamuoyuna açıklanacaktır. Şu anda ise dünya bilim camiası, beyin sırlarını çözmeye yol gösteren üç araştırmacının tarihi zaferini kutluyor.

Nobel Ödülü 2026OptogenetikKarl DeisserothPeter HegemannGeorg Nagel
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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