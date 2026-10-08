61 yaşındaki büyükanne 'plank' hareketinde 5 saat durarak dünya rekorunu kırdı (video)

İnsan potansiyelinin sınır tanımadığını Kanadalı sporcu Donna Jean Wilde tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı. 61 yaşındaki, 5 çocuk annesi ve 12 torun sahibi büyükanne, en zorlu statik egzersizlerden biri olan 'plank' pozisyonunda tam 5 saat boyunca durarak yeni bir şaşırtıcı dünya rekoruna imza attı.

Sporcu bu sonucuyla sadece kendi önceki rekorunu geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda kadınlar arasındaki rekoru yeni bir zirveye taşıyarak sosyal medya ve spor camiasını hayrete düşürdü.

Çelik irade ve rekor performanslar

Donna Jean Wilde'ın bu tarihi başarısı, yüzlerce izleyici ve hakemin gözü önünde resmen tescillendi:

Neredeyse 5 saatlik kesintisiz dayanıklılık: Sporcu, 5 saatlik hedef süreyi mükemmel bir teknikle, dirsekleri üzerinde destek alarak başarıyla tamamladı;

Kendi rekorunu kendisi kırdı: Donna daha önce de kadınlar plank dünya rekorunun sahibiydi ve bu kez kendi derecesini daha da geliştirdi;

Şınavda da rakipsiz: Sadece statik değil, dinamik egzersizlerde de lider olan sporcu, bir saatlik şınav çekme dalında da dünya rekortmeni olup 60 dakikada tam 1.575 kez şınav çekerek rekor kırmıştır.

Başarının anahtarı: Büyük aile desteği

Kahramanımızın bu yüksek fiziksel dayanıklılığının temelinde, geniş ve uyumlu ailesinin samimi desteği yatıyor:

Tribünlerdeki torunlar: Donna'nın 5 çocuğu ve 12 torunu, tüm zorlu anlarda tribünlerde durarak ona sürekli destek verdi ve zafer ruhunu aşıladı;

Genç nesle örnek: Sporcu, amacının gençlere sağlıklı yaşam tarzı, günlük disiplin ve iradenin her yaşta yüksek zirvelere ulaşmaya yardımcı olduğunu uygulamalı olarak göstermek olduğunu vurguladı.

Donna Jean Wilde'ın bu cesareti, insan vücudunun potansiyelinin pasaporttaki yaşla değil, çalışma ve azimle belirlendiğini bir kez daha açıkça ortaya koydu.