Annesi için 17 yıl mücadele eden kardeşler mahkemede zafer kazandı

İskoçyalı üç kardeş — Michael, Robert ve David Porter, 17 yıl boyunca anneleri Jean Hanlon'un katilini cezalandırmak için mücadele etti. Uzun yıllar süren mahkeme süreçleri, tekrar tekrar kapatılan soruşturmalar ve umutsuzluklara rağmen, nihayetinde adaleti sağladılar.

Her şey 2009 yılında Interpol'un telefon aramasıyla başladı. Yetkililer, Jean Hanlon'un Girit adasında kaybolduğunu ailesine bildirdi. 53 yaşındaki kadının yerel bir çocuğa bakması gerekiyordu, ancak işe gitmeyince endişe arttı.

Bunun üzerinden çok geçmeden cesedi sudan bulundu. Yunan yetkilileri başlangıçta olayı bir kaza olarak değerlendirdi. Ancak çocukları, annelerindeki yaraların, özellikle kafasının arka kısmındaki şiddetli darbe izlerinin tesadüf olmadığına inandı. İkinci bir adli tıbbi muayene talep ettiler ve sonuç olarak kadının vücudunda mücadele izleri olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine kardeşler adalet için uzun bir mücadeleye başladı. Sonraki yıllarda dava dört kez kapatıldı ve tekrar açıldı. Hatta iki kişi yanlışlıkla şüpheli ilan edildi, ancak davada hiçbir kesin sonuca ulaşılamadı.

2023 yılının sonunda aile özel dedektif Haris Vermanos'u tuttu. O, Jean Hanlon'un kişisel günlüğünü detaylıca inceledi. Günlükte kadın, 2009 yılının başında kısa bir süre görüştüğü erkekle ilişkisini bitirdiğini yazmıştı.

Soruşturmacılara göre şüpheli ayrılığı kabul edememiş ve Jean'in başka bir erkekle ilişkisi olduğunu düşünmüş. Yeni tanıklar ve önceki ifadeler yeniden analiz edilerek, davanın mahkemeye taşınması için yeterli deliller toplandı.

17 yıl sonra üç kardeş tekrar Girit'e dönerek, annelerini öldürmekle suçlanan kişiye karşı mahkemede tanıklık etti. Mahkeme sürecinde adli tıp uzmanı, Jean Hanlon'un kafasına alınan şiddetli darbeden sonra hala hayatta olduğunu ve ardından suya atılmış olabileceğini belirtti.

Sonuç olarak yargıçlar ve jüri üyeleri yaklaşık üç saatlık görüşmeden sonra şüpheliyi oy birliğiyle cinayetten suçlu buldu. Ancak onun akıl hastalığı dikkate alınarak sorumluluğu kısmen hafifletildi.

Suçlu 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Yunanistan yasalarına göre, itiraz başvurusu incelenene kadar hapse gönderilmeyecek.

Karar açıklandıktan sonra, Michael Porter: "Bu gün için çok zor mücadele ettik. Sonunda annemin sesi duyuldu," dedi.

Kardeşi Robert ise: "Yabancı insanların annemin gerçeğini dinleyip doğru karar vermesinden minnettarım. Bu — gerçek bir zafer," diye vurguladı.

Ailenin avukatı Apostolos Xiritakis de bu davanın kariyerindeki en uzun süren süreç olduğunu belirterek, 17 yıllık mücadelenin ardından adaletin yerini bulduğunu ifade etti. Ancak aile, itiraz sürecinin hâlâ önünde olduğunu dikkate alarak, mücadelenin tam olarak bitmediğini de vurguladı.