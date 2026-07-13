Gözyaşlarını tutamayan küçük çocuk kalpleri fethetti

·219·Dünya
Gözyaşlarını tutamayan küçük çocuk kalpleri fethetti

Moskova'da amatörler arasında düzenlenen "plank" yarışması, sadece kazananlarıyla değil, aynı zamanda duygusal anlarıyla da sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.

Yarışmada 8 yaşındaki Mila Medvedeva, kadınlar kategorisinde 33 dakika boyunca "plank" pozisyonunu koruyarak en iyi dereceyi elde etti ve şampiyon oldu. Dayanıklılığı izleyiciler tarafından alkışlandı.

Ancak yarışmadan sonra internet kullanıcılarının dikkati kazanan küçük kızdan ziyade, 20 dakika boyunca "plank" pozisyonunda kalabilen ve egzersizin sonunda gözyaşlarını tutamayan küçük çocuğa çevrildi. Olayın yer aldığı video kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı çocuğun azmine ve sabrına hayran kalarak ona destek mesajları gönderirken, diğerleri yarışmanın galibi Mila Medvedeva'nın başarısının bu tartışmaların gölgesinde kaldığını belirtiyor. Böylece yarışma sonuçlarından ziyade, içindeki duygusal anlar daha fazla ilgi gördü.

MoskovaPlank YarışmasıMila MedvedevaSosyal MedyaDuygusal Anlar
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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