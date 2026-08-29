53 yaşındaki Amerikalı kadın bir saatte 1826 kez şınav çekti

ABD'li 53 yaşındaki Laura A. Hunt, bir saat içinde 1.826 kez şınav çekerek kadınlar kategorisinde bu alandaki Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

Guinness Dünya Rekorları'na göre Laura Hunt, bu başarıya 8 Kasım 2025 tarihinde ABD'nin Pittsburgh şehrinde ulaştı. Kendisi kişisel antrenör ve beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Hunt'ın sonucu, 2024 yılında 59 yaşındaki Kanadalı Donnajin Wilde tarafından kırılan rekorun oldukça üzerinde. Wilde, bir saatte 1.575 kez şınav çekmişti.

Erkekler kategorisindeki bir saatlik şınav rekoru ise 30 Haziran 2023 tarihinde 3.378 şınav çeken Rumen sporcu Pop Laurențiu'ya aittir.

Laura Hunt, bu rekoruyla çocuklarına, öğrencilerine ve diğer insanlara zor görevlerden korkmamanın ve zorlu hedeflere ulaşmak için çabalamanın önemini göstermek istediğini belirtti.