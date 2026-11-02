Gümrük vergileri kaldırılacak mı? ABD ve Kanada arasındaki şiddetli ticaret savaşında önemli dönüm noktası

·62·Dünya
Gümrük vergileri kaldırılacak mı? ABD ve Kanada arasındaki şiddetli ticaret savaşında önemli dönüm noktası

Kuzey Amerika kıtasının iki büyük ekonomik ortağı olan ABD ve Kanada arasında aylardır süren şiddetli ticaret çekişmesinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Washington ve Ottawa'nın yeni ve kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalamaya «çok yakın» olduğunu resmen açıkladı.

Associated Press (AP) ajansının haberine göre, Iowa'daki bir mitinge katılan Beyaz Saray lideri, ikili görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildiğini ve karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşma konseptinin geliştirildiğini duyurdu.

Trump'ın açıklaması: Çiftçilerin çıkarları ve Keystone XL projesi

Donald Trump, ABD'nin uzun yıllardır Kanada ile olan ticari ilişkilerinde milyarlarca dolar kaybettiğini belirterek, gelecekteki anlaşmanın bu durumu kökten değiştireceğini söyledi:

  • Amerikalı çiftçilere imtiyazlar: Anlaşma kapsamında, ABD'li tarım üreticilerinin Kanada ürünleri için ödediği gümrük vergilerinden tamamen muaf tutulması öngörülüyor;

  • Keystone XL boru hattının yeniden canlandırılması: Görüşmelerin önemli maddelerinden biri, Kanada petrolünü ABD'ye taşıyan tartışmalı Keystone XL sınır ötesi petrol boru hattı inşaatının yeniden başlatılmasını içeriyor;

  • Karşılıklı fayda: Başkan'ın ifadesine göre, hazırlanan belge Amerikan çiftçileri, ABD ekonomisi ve aynı zamanda Kanada için de tamamen faydalı olacak. Taraflar şu anda nihai teknik detayları görüşüyor.

Mark Carney'den yapıcı sinyal: Görüşmeler önümüzdeki haftalarda devam edecek

Kanada Başbakanı Mark Carney de Trump ile yaptığı telefon görüşmesini «yapıcı ve verimli» olarak değerlendirdi:

  • Kanada egemenliği ve hanehalkı harcamaları: Carney, gelecekteki anlaşmanın her iki ülkede de yeni istihdam yaratmayı, ailelerin harcamalarını azaltmayı ve Kanada'nın ulusal çıkarlarını, kültürünü ve egemenliğini korumayı amaçlayacağını belirtti;

  • Diplomatik süreç: Her iki ülkenin çalışma grupları ve müzakerecileri, nihai anlaşmayı hazırlamak için önümüzdeki haftalarda aktif bir şekilde çalışacaklar.

20 milyar dolarlık ticaret savaşı nasıl başlamıştı?

ABD ve Kanada arasındaki ticaret çekişmesi yaz aylarında keskin bir hal almıştı:

  • Washington'ın Temmuz hamlesi: Trump, Kanada'nın otomobil, alkol ve süt ürünleri kotalarına getirdiği kısıtlamalara yanıt olarak, yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününe yüzde 50 gümrük vergisi getirdi ve bu vergiler 22 Ağustos'ta yürürlüğe girdi;

  • Ottawa'nın 8 Eylül'deki karşı önlemi: Kanada buna yanıt olarak, ABD'nin 20 milyar dolarlık çelik, alüminyum, süt, tarım makineleri ve ev elektroniği ürünlerine yüzde 50'ye varan gümrük vergisi uyguladı.

Eğer Trump ve Carney arasındaki yeni anlaşma resmen imzalanırsa, Kuzey Amerika'daki 40 milyar dolarlık karşılıklı tarife savaşı sona erecek ve transit ile enerji projeleri yeniden canlanacak.

Donald TrumpKeystone XLABD-Kanada Ticari İlişkileriMark CarneyTicaret Savaşı
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ticaret savaşı yeni bir aşamada: Trump, Kanada'dan ithalatı kısıtlayarak %50 gümrük vergisi getirdiTicaret savaşı yeni bir aşamada: Trump, Kanada'dan ithalatı kısıtlayarak %50 gümrük vergisi getirdi9 Eylül 11:48Trump 60 ülkeye yeni gümrük vergisi getirdi: Kimler listede?Trump 60 ülkeye yeni gümrük vergisi getirdi: Kimler listede?24 Temmuz 18:26Trump'ın tarife politikası ABD'ye 200 milyar dolarlık darbe vurduTrump'ın tarife politikası ABD'ye 200 milyar dolarlık darbe vurdu26 Temmuz 22:55Yarım asırlık buluş: Buzulun içinde yatan 40 kiloluk nadir fıçı nasıl korundu?Yarım asırlık buluş: Buzulun içinde yatan 40 kiloluk nadir fıçı nasıl korundu?Bugün 09:29Hürmüz Boğazı'nda patlamalar: İki tanker deniz mayınlarına çarptıHürmüz Boğazı'nda patlamalar: İki tanker deniz mayınlarına çarptıBugün 09:20Trump İran'a sert ültimatom verdi, Tahran orduyu teyakkuza geçirdiTrump İran'a sert ültimatom verdi, Tahran orduyu teyakkuza geçirdiBugün 09:10
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor