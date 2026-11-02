Gümrük vergileri kaldırılacak mı? ABD ve Kanada arasındaki şiddetli ticaret savaşında önemli dönüm noktası

Kuzey Amerika kıtasının iki büyük ekonomik ortağı olan ABD ve Kanada arasında aylardır süren şiddetli ticaret çekişmesinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Washington ve Ottawa'nın yeni ve kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalamaya «çok yakın» olduğunu resmen açıkladı.

Associated Press (AP) ajansının haberine göre, Iowa'daki bir mitinge katılan Beyaz Saray lideri, ikili görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildiğini ve karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşma konseptinin geliştirildiğini duyurdu.

Trump'ın açıklaması: Çiftçilerin çıkarları ve Keystone XL projesi

Donald Trump, ABD'nin uzun yıllardır Kanada ile olan ticari ilişkilerinde milyarlarca dolar kaybettiğini belirterek, gelecekteki anlaşmanın bu durumu kökten değiştireceğini söyledi:

Amerikalı çiftçilere imtiyazlar: Anlaşma kapsamında, ABD'li tarım üreticilerinin Kanada ürünleri için ödediği gümrük vergilerinden tamamen muaf tutulması öngörülüyor;

Keystone XL boru hattının yeniden canlandırılması: Görüşmelerin önemli maddelerinden biri, Kanada petrolünü ABD'ye taşıyan tartışmalı Keystone XL sınır ötesi petrol boru hattı inşaatının yeniden başlatılmasını içeriyor;

Karşılıklı fayda: Başkan'ın ifadesine göre, hazırlanan belge Amerikan çiftçileri, ABD ekonomisi ve aynı zamanda Kanada için de tamamen faydalı olacak. Taraflar şu anda nihai teknik detayları görüşüyor.

Mark Carney'den yapıcı sinyal: Görüşmeler önümüzdeki haftalarda devam edecek

Kanada Başbakanı Mark Carney de Trump ile yaptığı telefon görüşmesini «yapıcı ve verimli» olarak değerlendirdi:

Kanada egemenliği ve hanehalkı harcamaları: Carney, gelecekteki anlaşmanın her iki ülkede de yeni istihdam yaratmayı, ailelerin harcamalarını azaltmayı ve Kanada'nın ulusal çıkarlarını, kültürünü ve egemenliğini korumayı amaçlayacağını belirtti;

Diplomatik süreç: Her iki ülkenin çalışma grupları ve müzakerecileri, nihai anlaşmayı hazırlamak için önümüzdeki haftalarda aktif bir şekilde çalışacaklar.

20 milyar dolarlık ticaret savaşı nasıl başlamıştı?

ABD ve Kanada arasındaki ticaret çekişmesi yaz aylarında keskin bir hal almıştı:

Washington'ın Temmuz hamlesi: Trump, Kanada'nın otomobil, alkol ve süt ürünleri kotalarına getirdiği kısıtlamalara yanıt olarak, yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününe yüzde 50 gümrük vergisi getirdi ve bu vergiler 22 Ağustos'ta yürürlüğe girdi;

Ottawa'nın 8 Eylül'deki karşı önlemi: Kanada buna yanıt olarak, ABD'nin 20 milyar dolarlık çelik, alüminyum, süt, tarım makineleri ve ev elektroniği ürünlerine yüzde 50'ye varan gümrük vergisi uyguladı.

Eğer Trump ve Carney arasındaki yeni anlaşma resmen imzalanırsa, Kuzey Amerika'daki 40 milyar dolarlık karşılıklı tarife savaşı sona erecek ve transit ile enerji projeleri yeniden canlanacak.