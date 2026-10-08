Korkutucu durum: Endonezya'da 350 yıl önce ölen ceset hala evde saklanıyor

Aradan yaklaşık 350 yıl geçmesine rağmen cesedi hala korunuyor. Endonezya'nın Papua dağlık bölgesindeki Jiwika köyünde, Dani halkına ait antik bir mumya, bir ata olarak özenle saklanıyor.

Yerel kaynaklara göre mumya, Wim Motok Mabel adındaki bir savaşçı şefe ait. Yaşının yaklaşık 350 olduğu tahmin ediliyor.

Dani halkının kadim geleneğine göre, merhumun cesedi özel bir yöntemle duman kullanılarak kurutulmuştur. Bu süreç çürümeyi yavaşlatarak cesedin uzun süre korunmasını sağlamıştır.

Ancak bu mumya sıradan bir tarihi eser değildir. Dani halkı onu bir ata olarak görüyor ve özel bir geleneksel evde muhafaza ediyor. Bu gelenek, ataların anısını yaşatmak ve tarihlerini gelecek nesillere aktarmakla ilgilidir.

Günümüzde Jiwika'daki bu mumya, Papua bölgesinin en sıra dışı kültürel geleneklerinden biri olarak ilgi çekiyor.