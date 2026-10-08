Korkutucu durum: Endonezya'da 350 yıl önce ölen ceset hala evde saklanıyor

·9·Dünya
Korkutucu durum: Endonezya'da 350 yıl önce ölen ceset hala evde saklanıyor

Aradan yaklaşık 350 yıl geçmesine rağmen cesedi hala korunuyor. Endonezya'nın Papua dağlık bölgesindeki Jiwika köyünde, Dani halkına ait antik bir mumya, bir ata olarak özenle saklanıyor.

Yerel kaynaklara göre mumya, Wim Motok Mabel adındaki bir savaşçı şefe ait. Yaşının yaklaşık 350 olduğu tahmin ediliyor.

Dani halkının kadim geleneğine göre, merhumun cesedi özel bir yöntemle duman kullanılarak kurutulmuştur. Bu süreç çürümeyi yavaşlatarak cesedin uzun süre korunmasını sağlamıştır.

Ancak bu mumya sıradan bir tarihi eser değildir. Dani halkı onu bir ata olarak görüyor ve özel bir geleneksel evde muhafaza ediyor. Bu gelenek, ataların anısını yaşatmak ve tarihlerini gelecek nesillere aktarmakla ilgilidir.

Günümüzde Jiwika'daki bu mumya, Papua bölgesinin en sıra dışı kültürel geleneklerinden biri olarak ilgi çekiyor.

Dani HalkıPapuaWim Motok MabelJiwikaEndonezya
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Harvard'daki ceset parçaları skandalı 53 milyon dolara mal olduHarvard'daki ceset parçaları skandalı 53 milyon dolara mal oldu27 Ağustos 21:57Bir yıldır aranan nükleer araştırmacının cesedi bulunduBir yıldır aranan nükleer araştırmacının cesedi bulundu2 Haziran 14:2948 yıl sonra mezarı bulunan kızın kim olduğu belirlendi48 yıl sonra mezarı bulunan kızın kim olduğu belirlendi30 Temmuz 01:25Endonezya'da korkunç kaza: Otobüs ve tanker çarpıştıEndonezya'da korkunç kaza: Otobüs ve tanker çarpıştı6 Mayıs 21:39İnsan ticareti şüphelisi Özbek kadın Türkiye'de yakalandıİnsan ticareti şüphelisi Özbek kadın Türkiye'de yakalandıBugün 14:32İki yaşındaki kız çocuğu 250'den fazla mıknatıslı top yuttuİki yaşındaki kız çocuğu 250'den fazla mıknatıslı top yuttuBugün 14:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?