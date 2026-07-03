Asilerin kanlı saldırısı: Amerikalı pilot vuruldu

·54·Dünya
Asilerin kanlı saldırısı: Amerikalı pilot vuruldu

Endonezya'nın Papua bölgesinde silahlı asiler tarafından gerçekleştirilen yeni bir saldırı uluslararası toplumun dikkatini çekti. Olay sonucunda Amerikalı bir pilotun hayatını kaybettiği ve sivil bir uçağın yakıldığı bildiriliyor.

Reuters'ın haberine göre olay, 2 Temmuz'da Dağlık Papua eyaletinin Yahukimo bölgesinde meydana geldi. Yerel ayrılıkçı grup olan 'Batı Papua Ulusal Kurtuluş Ordusu' (TPNPB) sözcüsü Sebbi Sambom saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Sambom, Amerikalı pilot Nicholas F. Gosselin yönetimindeki uçağın iniş yaptıktan sonra silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradığını belirtti. Sonuç olarak pilot vurularak öldürüldü ve uçak yakıldı. Asiler, bu hava aracının daha önce Endonezya ordusunu taşımak için kullanıldığını iddia ediyor.

Endonezya polisi ve ordusunun Papua'daki ortak operasyon temsilcisi Yusuf Sutejo, uçağın yerel havalimanında yanmış halde bulunduğunu doğruladı. Ancak Sutejo, pilotun ölümü veya saldırının kesin olarak asiler tarafından gerçekleştirildiği henüz resmi olarak onaylanmadığını belirtti.

Resmi verilere göre, uçakta pilotun yanı sıra yedi yolcu daha bulunuyordu. Bu kişilerin tamamının yerel halktan olduğu kaydedildi.

TPNPB sözcüsü, bu saldırıyı Endonezya ve ABD hükümetlerine gönderilmiş siyasi bir uyarı olarak değerlendirdi. Ayrıca, asilerin kontrolündeki bölgelere sivil uçak seferleri devam ederse, bu tür saldırıların tekrarlanabileceğini ifade etti.

ABD'nin Cakarta Büyükelçiliği olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı ise uçağın inişinden sonra iletişiminin kesildiğini bildirdi.

PapuaReutersNicholas F. GosselinIndonesiaJakarta
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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