Bilim insanları deniz tabanında yürüyen bir köpekbalığı keşfetti (video)

·2·Dünya
Bilim insanları deniz tabanında yürüyen bir köpekbalığı keşfetti (video)

Deniz tabanında normal bir şekilde yüzmek yerine, sanki ayakları varmış gibi hareket eden bir köpekbalığı bilim insanlarını şaşırttı. Papua Yeni Gine kıyılarında bilimsel olarak daha önce bilinmeyen yeni bir köpekbalığı türü tespit edildi.

Yeni türe Hemiscyllium dudgeonae bilimsel adı verildi. 'Dudgeon'un yürüyen köpekbalığı' olarak adlandırılan tür, köpekbalığı uzmanı Christine Dudgeon'un onuruna isimlendirildi. Uzmanlar onu, Papua Yeni Gine'nin güneydoğusundaki Milne Körfezi bölgesinde yapılan araştırmalar sırasında keşfetti.

Köpekbalığı değil, sanki denizde 'yürüyor'

Bu canlının en şaşırtıcı yanı, hareket etme biçimidir.

Yürüyen köpekbalıkları, normal köpekbalıkları gibi yüzmeyi de bilirler. Ancak sığ sularda, mercan kayalıklarında ve deniz tabanında hareket ederken göğüs ve pelvik yüzgeçlerini tıpkı ayak gibi kullanırlar. Bu nedenle su altında 'yürüyor' gibi görünürler.

Araştırmacılar, yeni türün temsilcilerini gece dalışları sırasında gözlemledi. Vücutlarındaki kendine has beyaz çizgiler ve küçük kahverengi noktalar, diğer yürüyen köpekbalıklarından ayırt edilmelerine yardımcı oldu.

Yürüyen köpekbalığı deniz tabanındaki kayalar arasında geziniyor.

Sadece tek bir bölgede bulunuyor

Yeni köpekbalığı türünün bir diğer sıra dışı özelliği ise yaşam alanının oldukça küçük olmasıdır.

Bilim insanları Hemiscyllium dudgeonae türünün sadece Papua Yeni Gine'nin güneydoğusundaki sınırlı bir bölgede bulunduğunu belirledi. Uzmanlar, yayılım alanının yürüyen köpekbalıkları arasında en küçüklerden biri olduğunu vurguluyor.

Bu nedenle bilim insanları yeni türün geleceğinden endişe duyuyor. Yaşam alanının kısıtlı olması, onu doğal çevredeki değişikliklere, balıkçılığa ve mercan resiflerinin zarar görmesine karşı savunmasız bırakabilir.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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