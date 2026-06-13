Mundial'deki ilk beraberlik: Kanada son dakikalarda kurtuldu

·1·Spor
Mundial'deki ilk beraberlik: Kanada son dakikalarda kurtuldu

13 Haziran'da 2026 Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada ile Bosna-Hersek arasındaki 1. hafta mücadelesi sona erdi. İlginç ve çekişmeli geçen karşılaşmada taraflar 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Böylece turnuvadaki ilk beraberlik resmen kayıtlara geçti.

Toronto'daki BMO Field stadyumunda oynanan maçı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetti. Karşılaşma boyunca her iki takım da galibiyet için mücadele etse de kazanan çıkmadı.

Maçın 21. dakikasında skor açıldı. Bosna-Hersek forveti Jovo Lukic, yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçirdi. Kanada ise maçın son bölümlerinde baskıyı artırdı ve 79. dakikada Cyle Larin skoru eşitlemeyi başardı. Attığı gol Kanadalıları mağlubiyetten kurtardı.

Mücadelenin 84. dakikasında Bosna-Hersek savunmacısı ve takım kaptanı Sead Kolasinac sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu sonuçla Kanada milli takımı, Dünya Kupaları tarihindeki ilk puanını almış oldu.

Bu sonucun ardından Kanada ve Bosna-Hersek birer puanla grup tablosunda sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer aldı. Grubun diğer maçında Katar ve İsviçre 13 Haziran gecesi karşı karşıya gelecek.

Bir sonraki turda Kanada 19 Haziran'da Katar'a karşı sahaya çıkacak, 24 Haziran'da ise İsviçre ile mücadele edecek. Bosna-Hersek milli takımı ise 18 Haziran'da İsviçre ile oynarken, 24 Haziran'da Katar ile karşılaşacak.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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