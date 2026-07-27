İngiliz kadına kızının düğününden sonra nadir görülen kalp sendromu teşhisi konuldu

İngiltere'de yaşayan 65 yaşındaki kadın kızının düğününün ardından beklenmedik bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Doktorlar başta kendisinde kapsamlı bir kalp krizi geliştiğinden şüphelense de, yapılan ek tetkikler sonucunda durumuna nadir görülen "mutlu kalp sendromu" sebep olduğu ortaya çıktı. Bu konuda Oxford Medical Case Reports dergisi haber bildirdi.

Bildirildiğine göre, kadın tıp kurumuna göğüs kafesinde şiddetli ağrı ve nefes darlığı gibi kalp krizine özgü belirtilerle başvurdu. Ancak yapılan manyetik rezonans görüntüleme (MR) tetkikinden sonra doktorlar hastada takotsubo sendromunun nadir bir şekli, yani stres kardiyomiyopatisinin "mutlu kalp sendromu" olarak adlandırılan türünün geliştiğini tespit etti.

Uzmanların belirttiğine göre, genellikle şiddetli keder veya ruhsal şokun ardından gözlenen "kırık kalp sendromu" oldukça yaygındır. Ancak "mutlu kalp sendromu" aksine, insan hayatındaki çok neşeli ve güçlü olumlu duygular, çocukların düğünü, büyük bir başarı veya uzun süredir beklenen olaylar sonrasında bile ortaya çıkabilir.

Bu gibi durumlarda stres hormonlarının keskin bir şekilde artması kalp kaslarının faaliyetini geçici olarak bozar. Bu nedenle hastalığın belirtileri kalp krizi belirtilerine çok benzer: göğüs kafesinde ağrı, nefes darlığı ve ayrıca kan tahlillerinde de belirli değişiklikler gözlemlenir. Bu yüzden ek tetkikler olmadan kesin teşhis koymak kolay değildir.

Doktorlar hastaya gerekli ilaçları reçete ettikten sonra kalp fonksiyonları tamamen iyileşti. Kadının şu anda sağlığını yeniden kazanarak normal hayatına döndüğü bildirildi.