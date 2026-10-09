Lamine Yamal'ın sevgilisine yazdığı yorum sosyal medyada gündem oldu

·15·Dünya
Lamine Yamal'ın sevgilisine yazdığı yorum sosyal medyada gündem oldu

Barcelona ve İspanya milli takımı forveti Lamine Yamal'ın sevgilisinin fotoğrafına yaptığı yorum internet kullanıcılarının dikkatini çekti. Futbolcu, İspanyol blogger Ines Garcia'nın sosyal medya paylaşımına "Karım, yıldızım" şeklinde bir yanıt verdi. Bu yorum kısa sürede çok sayıda beğeni topladı ve hayranlar arasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Bazı takipçiler Yamal'ın bu sözlerini, çift arasındaki ilişkinin ciddileştiğinin bir işareti olarak değerlendiriyor. Diğerleri ise futbolcunun yorumunu sadece bir sevgi ve samimiyet ifadesi olarak görüyor. Henüz bu ifadelerin ardındaki anlam hakkında çiftten resmi bir açıklama gelmedi.

Lamine Yamal'ın Instagram'daki Rusça arayüzlü yorumlarının ekran görüntüsü.

Hayranlar, Yamal ve Ines Garcia arasındaki ilişkiyi daha önce de fark etmişlerdi. Sosyal medyadaki yazışmaları ve yorumları Nisan 2026'da takipçilerin dikkatini çekmişti. Mayıs ayı sonunda ise futbolcunun sevgilisini Barcelona'nın sezon sonu etkinliğinde kamuoyuna tanıttığı söyleniyor.

Yamal'ın son yorumu, çiftin ilişkisine olan ilgiyi yeniden artırdı.

Lamine YamalInes GarciaBarcelona KulübüFutbolcu YorumlarıMagazin
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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