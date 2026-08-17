Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi

·3·Spor
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi

“Barcelona” ve İspanya Millî Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal, 19. yaş günü dolayısıyla kendine özgü ve renkli bir “Pembe Parti” düzenledi. Kutlamadan görüntüleri futbolcunun sevgilisi Inés García, Instagram hesabında paylaştı.

Yamal’ın doğum günü 13 Temmuz’daydı. Ancak futbolcu o sırada 2026 Dünya Kupası yarı finali öncesinde İspanya Millî Takımı’nın kampındaydı. Bu nedenle doğum gününe özel büyük kutlamayı daha sonra yapmaya karar verdi.

Konuklar da pembeler içindeydi

Inés García’nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda partinin özgün bir tarzda dekore edildiği görülüyor. Etkinlik “Pembe Parti” temasıyla düzenlendiği için konukların çoğu da bu renkte kıyafetlerle geldi.

Partiye Yamal’ın “Barcelona”daki takım arkadaşları Frenkie de Jong, Gavi ve Fermín López de katıldı. Ayrıca etkinliğe ünlü müzisyenler ve sanatçılar da davet edildi.

Inés García kutlamaya kısa ve parlak pembe bir elbiseyle gelirken Yamal da genel konsepte uyum sağlamak için pembe bir gömlek giydi.

Böylece “Barcelona” yıldızı 19. yaşını sıradan bir doğum gününden farklı, renkli ve unutulmaz bir “Pembe Parti” ile kutladı.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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