Lamine Yamal'ın üçüncü sevgilisinin Ines Garcia olduğu ortaya çıktı

İspanyol futbol yıldızı Lamine Yamal'ın yeni sevgilisiyle birlikte çekilmiş fotoğraf ve videoları sosyal medyada hızla yayılıyor. Medyada ve sosyal ağlarda yer alan bilgilere göre futbolcu, bu kez 21 yaşındaki blog yazarı ve influencer Ines Garcia ile bir etkinliğe katıldı.

Edinilen bilgilere göre Yamal, daha önce Alex Padilla ve Arjantinli şarkıcı Nicki Nicole ile aşk yaşamıştı. Özellikle Nicki Nicole ile kısa süren ilişkisinin sona ermesinin ardından, sosyal medyada futbolcunun performansındaki düşüşün özel hayatıyla bağlantılı olabileceğine dair çeşitli spekülasyonlar yapılmıştı. Ancak bu iddialar resmi olarak doğrulanmadı.

Son haberlere göre Yamal ve Ines Garcia, 2026'nın başlarında sosyal medya aracılığıyla tanıştı. Hayranlar arasında Ines'in futbolcunun ruh haline ve oyun performansına olumlu yansıdığına dair tahminler de geniş çapta tartışılıyor. Ancak konuyla ilgili Yamal veya Ines Garcia tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.