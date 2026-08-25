Lamine Yamal sevgilisiyle birlikte yaşamaya başladı

Barcelona ve İspanya milli takımı oyuncusu Lamine Yamal ile blogger Ines Garcia'nın ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçtikleri söyleniyor. İspanyol gazeteci Sandra Aladro'nun aktardığına göre, Ines Garcia, Yamal'ın Barselona'daki evine taşındı.

Gazeteci, «Vamos a Ver» programında bloggerın daha önce Toledo ilindeki Talavera de la Reina şehrinde yaşadığını, ardından evinden ayrılarak Lamine ile birlikte yaşamaya başladığını belirtti. Aladro, çiftin şu anda çok mutlu olduğunu vurguladı.

Edinilen bilgilere göre Ines, Yamal'ın ailesiyle de tanışıyor. Gazeteci, futbolcunun sevgilisinin yakın akrabalarını da doğum gününe davet ettiğini ifade etti.

Lamine Yamal şu anda Barselona yakınlarındaki Esplugues de Llobregat şehrinde bulunan, daha önce Gerard Pique ve Shakira'nın yaşadığı lüks konutta ikamet ediyor. Yamal'ın bu evi 2025 yılının sonunda satın aldığı bildirilmişti.

Çiftin birlikte yaşadığına dair haberler, «Vamos a Ver» programında evden birlikte çıkarken çekilen görüntülerin yayınlanmasının ardından daha da güçlendi. Ancak Lamine ve Ines, bu bilgiyi henüz şahsen doğrulamadı.

Bununla birlikte, Yamal'ın yeni sezondaki ilk La Liga maçıyla ilgili haberlerde futbolcunun performansı farklı şekillerde değerlendirildi. Barcelona, 23 Ağustos'ta Elche'yi 5-0 mağlup ederken, Yamal sahada 65 dakika kaldı. Bazı derecelendirmelerde kendisine düşük puan verilse de, başka bir kaynakta maçın en iyi oyuncusu olarak gösterildi.