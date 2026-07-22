Lamine Yamal stadyumda Ines'e evlenme teklifi mi etti?

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Lamine Yamal stadyumda Ines'e evlenme teklifi mi etti?

19 yaşındaki Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası'nın en çok konuşulan genç futbolcusu oldu.

Lamine, stadyumda sevgilisi olan 21 yaşındaki İspanyol model ve moda influencer'ı Ines Garcia Santos'a romantik bir evlenme teklifinde bulundu. Ines, sahanın ortasında nişan yüzüğünü kabul etti. Sosyal medya üzerinden tanışan çift, ilişkilerini bu yılın Mayıs ayında resmen doğrulamıştı.

İspanya forması giyen genç bir erkek ve kadın stadyumda parmaklarındaki yüzüğü gösteriyor.

Nişanlandıklarına dair haberlerin yayılmasının ardından, internette Lamine ve Ines'in düğün töreninden olduğu iddia edilen videolar da hızla yayıldı. Ancak birçok medya kuruluşu, bu görüntülerin yapay zeka ile oluşturulmuş sahte videolar olduğunu belirtti. Buna rağmen, birçok internet kullanıcısı bu görüntülere inandı.

Gelin ve damat kıyafetleri içindeki çift pizza yiyor ve birbirlerini kucaklıyor.

Ayrıca internette, futbolcunun romantik geleneklere uygun olarak sevgilisine büyük bir kurdele ile süslenmiş bir araba hediye ettiği videolar da ortaya çıktı.

Beyaz kurdeleli kırmızı bir Ferrari'nin yanında duran genç bir adam ve şaşkın bir kadın.

Ancak futbolcunun sevgilisine verdiği en büyük hediye pahalı eşyalar değil, popülerlik oldu. Turnuva başında Ines'in sosyal medya hesabında 350 bin takipçi varken, bu sayı şu anda 3,2 milyona ulaştı. En ilginç olanı ise bu sayının hala artmaya devam etmesi.

Lamine YamalInes Garcia Santos
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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