Lamine Yamal final öncesi New York'ta sevgilisiyle görüntülendi

FIFA Dünya Kupası finali öncesinde İspanya milli takımı oyuncusu Lamine Yamal, New York'ta sevgilisi Ines Garcia ile birlikte görüntülendi.

Sosyal medyada yayılan videoda, Yamal ve Ines Garcia'nın helal yemek satan bir seyyar satıcıdan alışveriş yaptığı görülüyor. Videoyu izleyen kullanıcılar bu durumu aktif bir şekilde tartışıyor.

Yamal şu anda İspanya milli takımının en çok konuşulan futbolcularından biri. Final öncesinde saha dışındaki görüntüleri de taraftarların ilgisini çekiyor.

İspanya, final maçında Arjantin ile karşılaşacak. Yamal ise bu maçta takımının en büyük umutlarından biri olarak görülüyor.