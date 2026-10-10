Tayland Kraliçesi, JAS 39C Gripen savaş uçağını tek başına uçurdu (video)

·8·Dünya
Tayland Kraliçesi, JAS 39C Gripen savaş uçağını tek başına uçurdu (video)

Tayland kraliyet ailesi, uluslararası kamuoyunun ve havacılık meraklılarının dikkatini çeken tarihi bir olaya imza attı. Tayland Kraliçesi Suthida Vajiralongkorn ülke hava kuvvetleri envanterindeki modern çok amaçlı JAS 39C Gripen süpersonik savaş uçağını ilk kez bağımsız olarak, ikinci bir pilot olmaksızın havalandırdı.

Bu başarılı uçuş, Kraliçe'nin karmaşık askeri teknolojileri kullanma konusundaki yüksek yeteneğini ve profesyonel hazırlığını gözler önüne serdi.

Kişisel hazırlık ve Kral'ın doğrudan gözetimi

Karmaşık bir askeri uçağı uçurma süreci, tüm katı güvenlik protokollerine uygun olarak gerçekleştirildi:

  • Uçuş öncesi kişisel kontrol: Kraliçe Suthida, kokpite oturmadan önce savaş uçağının teknik durumunu ve kontrol sistemlerini bizzat inceledi;

  • Kral'ın gözetiminde: Uçuşun tüm aşamalarını, özellikle gökyüzüne yükseliş ve belirlenen piste hassas iniş sürecini, eşi Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn havaalanında bizzat dikkatle takip etti;

  • Çiçeklerle karşılama: Uçağın başarılı inişinin ardından devlet başkanı, eşini pistte bizzat bir buket çiçekle törenle karşıladı.

Yüksek takdir: «Gripen Order Golden Patch» altın nişanı

Başarıyla tamamlanan uçuş, devlet ve askeri komuta kademesi tarafından layıkıyla değerlendirildi:

  • Altın nişan takdimi: Kraliçe'nin üstün becerisi ve cesaretinin bir takdiri olarak, Kral ona onursal «Gripen Order Golden Patch» adlı altın nişanı törenle takdim etti;

  • Silahlı kuvvetlerde kadınların konumu: Bu tarihi uçuş, sadece Kraliçe'nin kişisel başarısı değil, aynı zamanda Tayland silahlı kuvvetlerinde kadınların sahip olduğu önemli yerin ve potansiyelin bir sembolü olarak büyük anlam taşıdı.

Tayland kraliyet ailesi, devlet yönetimi ve resmi görevlerinin yanı sıra profesyonel askeri havacılık alanında da ciddi bir hazırlığa sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Maha VajiralongkornJAS 39C GripenTayland KraliçesiSilahlı Kuvvetlerde KadınlarHavacılık
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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