Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından ABD lideri Donald Trump'a hediye edilen geleneksel Özbek çardakları, Washington şehrinin ünlü ve tarihi West Potomac Park bölgesine resmen kuruldu. Bu konuda Özbekistan'ın ABD Büyükelçisi Furkat Sidikov açıklamalarda bulundu.

Törensel açılış ve milli semboller

ABD başkentinde düzenlenen bu etkinlikte iki ülkenin temsilcileri, diplomatik misyon üyeleri ve yerel halk katıldı. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere açılış töreni, milli bayraklarımız olan Özbekistan ve ABD bayrakları altında büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Özbek el sanatlarının eşsiz bir örneği olan bu çardaklar; zarif oyma motifleri, milli mimari unsurları ve yüksek kaliteli ahşap işçiliği ile dikkat çekiyor. Bu eser, Washington ziyaretçilerine ve şehir sakinlerine Özbek halkının zengin kültürel mirasını ve sanatını yakından tanıma imkanı sunuyor.

Proje detayları Ayrıntılar Hediye eden Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Hediye edilen Donald Trump (ABD tarafı) Kurulduğu yer Washington şehri, tarihi West Potomac Park bölgesi Önemi Özbekistan ve ABD arasındaki kültürel-insani ilişkileri güçlendirmenin bir sembolü

Uluslararası iş birliği ve kültürel diplomasi

Bu tür projeler, ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin pekiştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Milli çardakların ABD'nin başkentindeki tarihi bir parkta yükselmesi, Özbek sanatının dünya çapında kabul gördüğünün ve geniş kitlelere tanıtıldığının somut bir kanıtıdır.

Sizce ülkemizin zengin kültürel mirasını bu tür yollarla yabancı ülkelerde tanıtmak, uluslararası ilişkileri güçlendirmeye ne kadar katkı sağlar? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!