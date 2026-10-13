NATO İtalya'da büyük çaplı nükleer tatbikat başlattı: Rusya nasıl tepki verdi?

·5·Dünya
NATO İtalya'da büyük çaplı nükleer tatbikat başlattı: Rusya nasıl tepki verdi?

Kuzey Atlantik İttifakı (NATO), İtalya topraklarında geleneksel yıllık nükleer caydırıcılık «Steadfast Noon» askeri tatbikatını başlatıyor. Salı günü başlayan ve bir hafta sürecek olan bu manevralarda, hem konvansiyonel hem de nükleer silah taşıma kapasitesine sahip çift amaçlı özel hava araçları test edilecek.

Bu yılki tatbikat kapsam açısından rekor kırdı; ittifaka üye 17 ülke katılıyor (karşılaştırma için: 2024'te 13, 2025'te ise 14 ülke katılmıştı).

Yeni üyeler, savaş uçakları ve Fransa'nın boykotu

Askeri manevralarda güçler ve katılımcılar şu şekilde dağıtılmıştır:

  • Kuzey Avrupa'nın tam katılımı: İttifakın en yeni üyeleri olan Finlandiya ve İsveç tatbikata katılacaklarını doğruladı. İsveç, personelinin yanı sıra ünlü JAS 39 Gripen savaş uçağını da gönderdi;

  • Avrupa havacılık seferberliği: Romanya İtalya'ya F-16 savaş uçaklarını gönderdi, Almanya üç adet Tornado uçağı ayırdı; ayrıca Türkiye ve ABD de tam uçuş ekipleri ve teknik uzmanlarıyla katılım sağlıyor;

  • Fransa'nın ret cevabı: Paris, NATO'nun nükleer planlama grubunda yer almadığı için bu tatbikata da katılmayı reddetti.

Uçuş bölgeleri ve güvenlik önlemleri

İtalya'nın Sole 24 ore gazetesi ve ittifakın resmi verilerine göre:

  • Konum: Manevralar İtalya'nın kuzeyindeki Aviano ve Gedi hava üslerinin yakınında ve ittifakın sorumluluk alanındaki geniş hava sahalarında gerçekleştirilecek (2023'teki benzer tatbikatlarda uçaklar İtalya, Hırvatistan ve Akdeniz üzerinde uçmuştu);

  • Gerçek silah kullanılmıyor: İtalya Hava Kuvvetleri'nin açıklamasına göre, tatbikat sırasında gerçek nükleer silahlar kullanılmayacak;

  • Önceden planlanmış etkinlik: İttifak, bu uçuşların önceden planlandığını, dünyadaki mevcut siyasi olaylarla bağlantılı olmadığını ve herhangi bir devlete karşı olmadığını özellikle vurguladı.

Moskova'nın tepkisi ve endişeleri

NATO'nun bu hamleleri Rusya tarafından tepkiyle karşılandı:

  • Gerilimin artması: Rusya'nın Belçika Büyükelçiliği, ittifak yetkililerinin «barışçıl amaçlar» yönündeki açıklamalarına rağmen, bu manevraların Avrupa'daki askeri gerilimi azaltmaya yardımcı olmadığını belirtti;

  • Nükleer misyon riski: Rus tarafı, Avrupa topraklarında ABD taktik nükleer silahlarının konuşlandırılması ve ittifakın ortak nükleer operasyonlarının bölgesel dengeyi bozduğu konusunda sürekli endişelerini dile getiriyor.

Bilgi notu: Geçen yıl Hollanda, Belçika, Birleşik Krallık ve Danimarka topraklarında düzenlenen tatbikatlara yaklaşık 70 askeri uçak ve 2 binden fazla askeri personel katılmıştı.

NATOSteadfast NoonNükleer CaydırıcılıkİtalyaRusya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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