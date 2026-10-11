Tayland Kraliçesi ilk bağımsız Gripen savaş uçağı uçuşunu gerçekleştirdi (video)

Tayland Kraliçesi Suthida, 8 Ekim tarihinde JAS 39C Gripen savaş uçağıyla ilk bağımsız uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş, ülkenin güneyindeki Surat Thani eyaletinde bulunan Wing 7 askeri hava üssünde gerçekleşti. Bu önemli anı Kral Maha Vajiralongkorn bizzat takip etti.

Kraliçe, uçuş öncesinde uçağın teknik durumunu kontrol etti, uçuş planını inceledi ve belirlenen eğitim programını başarıyla uyguladı. Havada 41 dakika kalan Kraliçe, uçağı başarıyla indirdi. Uçuşun ardından Kral, kendisini tebrik ederek bir buket çiçek ve Gripen pilotlarına verilen onursal altın nişanı takdim etti.

Suthida, bu uçuşa ciddi bir hazırlık süreci geçirdi. Haziran ve Temmuz 2026'da teorik eğitimler ve acil durum hazırlıklarının yanı sıra uçuş simülatöründe 20 eğitim seansı gerçekleştirdi. İlk bağımsız uçuşundan önce çift kişilik JAS 39D Gripen uçağıyla 10 saatin üzerinde uçuş yaptı.

Kraliçe'nin farklı hava araçlarında edindiği toplam uçuş deneyimi 1.188 saati aşmaktadır. Boeing 737 yolcu uçaklarını da kullanabilen Suthida, bazı resmi ziyaretlerde Kral'a ikinci pilot olarak eşlik etmiştir.

Bu olay, Suthida'nın havacılık eğitimindeki önemli bir dönüm noktası oldu. Kendisi, Tayland'da Gripen savaş uçağını kullanan ilk kadın pilot olarak kayıtlara geçti.