Tayland Prensesi 4 yıl komada kaldıktan sonra sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu hayatını kaybetti

·2·Dünya
Tayland Prensesi 4 yıl komada kaldıktan sonra sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu hayatını kaybetti

Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, sağlık durumunun aniden kötüleşmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Prenses, yaklaşık dört yıldır komadaydı.

Prenses, Aralık 2022'de kalp rahatsızlığı nedeniyle bilincini kaybetmiş ve Bangkok'ta hastaneye kaldırılmıştı. Sonraki yıllarda çeşitli komplikasyonlar nedeniyle durumu giderek ağırlaştı.

Halk arasında "Prenses Pa" olarak bilinen Bajrakitiyabha; hukukçu, diplomat ve hayırseverlik girişimlerinin öncüsü olarak tanınıyordu. Özellikle cezaevindeki kadınların ve hamile mahkumların haklarını korumaya büyük önem veriyordu.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un resmi statüye sahip çocuklarından biri olan Prenses, ülke Anayasası'na göre tahtın varisleri arasında yer alıyordu.

TaylandPrensesBajrakitiyabhaMonarşiHaberler
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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