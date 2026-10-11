ABD Başkanı Donald Trump'ın medya mensuplarıyla yaptığı görüşme sırasında, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a yönelik sert eleştirileri etrafında sıra dışı bir durum yaşandı. Gazeteciler Trump'a, Zelenskiy'nin Washington ile Moskova arasındaki enerji anlaşmasını "ABD yönetiminin zayıflığı" olarak nitelendirdiği video kaydını izlettiğinde, başkanın arkasında duran efsanevi boksör Mike Tyson'ın sert duygusal tepkisi kameralara yansıdı.

Donald Trump'ın uzun yıllardır yakın dostu ve destekçisi olan eski ağır sıklet dünya şampiyonu, arkadaşına yönelik bu açıklamayı cevapsız bırakmadı.

Trump'ın arkasındaki bakış: Olay nasıl gerçekleşti?

Medya ile görüşme sırasında muhabirler, Donald Trump'a Vladimir Zelenskiy'nin Rusya ile yapılan dizel anlaşması hakkındaki açıklamasını hatırlatarak cihazdan kaydı gösterdiler:

Yüz ifadesindeki sert değişim: Telegram kanalı yazarı gazeteci Aleksandr Yunaşev, Trump'ın arkasında duran Mike Tyson'ın açıklamayı duyar duymaz yüz ifadesinin sertleştiğini ve muhabirin telefonuna öfkeli bir bakış attığını belirtti;

«Yeni bir düşman daha»: «Boksör, Amerikan başkanının sadık bir destekçisi. Kendi dostuna kimin hakaret ettiğini merak etti. İşte, bir düşman daha kazandılar», — diye vurguladı durumu gözlemleyen gazeteci;

Sosyal medyadaki tartışmalar: Video kısa sürede ağlarda yayılarak siyaset ve spor dünyasında en çok tartışılan görüntülerden biri haline geldi.

Tartışmanın nedeni: Rusya ile yapılan büyük dizel anlaşması

Bu siyasi tartışmaya Washington ile Moskova arasındaki yeni anlaşma neden oldu:

9 Ekim anlaşması: Donald Trump, RF Başkanı Vladimir Putin ile ABD'ye Rus dizel yakıtı tedariki konusunda resmi bir anlaşmaya varıldığını duyurdu;

Büyük hacimler: Amerikan liderinin açıklamasına göre, ilk parti 300 bin tonu aşacak ve Kasım ayında ise 500 bin ton daha teslim edilmesi bekleniyor;

Zelenskiy'nin tepkisi: Ukrayna lideri, Washington ile Moskova arasındaki bu enerji anlaşmasını Beyaz Saray'ın zayıflığı ve pozisyonlarının yumuşaması olarak değerlendirerek sert tepki göstermişti.

ABD başkanının bu kararı ve Zelenskiy ile olan açık tartışmaları fonunda, Mike Tyson gibi tanınmış isimlerin Trump'ın yanında yer alması kamuoyunun ilgisini daha da artırıyor.