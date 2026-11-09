“Ukrayna farklı bir görünüme bürünecek”: Trump savaşın sonu, yeni sınırlar ve anlaşma hakkında

·4·Dünya
“Ukrayna farklı bir görünüme bürünecek”: Trump savaşın sonu, yeni sınırlar ve anlaşma hakkında

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna çevresindeki silahlı çatışmanın çözümü konusunda yeni sansasyonel açıklamalarda bulundu. Ünlü Amerikan CBS News televizyon kanalına verdiği röportajda Beyaz Saray lideri, tarafların askeri operasyonları durdurmaya ve barış anlaşmasına varmaya çok yakın olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte ABD lideri, savaşın sonunda Ukrayna'nın mevcut sınırlarını tam olarak koruyamayabileceğini ve ülke haritasının değişebileceğini açıkça kabul etti.

Trump'ın röportajındaki ana vurgular

Başkan Trump'ın televizyon aracılığıyla yaptığı açıklamalar aşağıdaki kritik noktalara odaklandı:

  • «Ukrayna farklı bir şekil alacak»: GazetecilerinUkrayna'nın gelecekteki kaderi hakkındaki sorusunu yanıtlarken Trump, savaşın sonunda devletin farklı bir bölgesel görünüme (sınırların değişmesi) sahip olabileceğini tahmin etti. Ancak bu konudaki kesin detayları açıklamaktan kaçındı;

  • Barış çok yakın: Trump, silahlı çatışmanın taraflarının anlaşma yapmaya her zamankinden daha yakın olduğuna dair güvenini dile getirdi ve bu çatışmanın çözümünde ana rolün bizzat kendisine ait olduğunu bir kez daha vurguladı;

  • Kime daha çok güveniliyor — Putin'e mi yoksa Zelenskiy'e mi? Beyaz Saray lideri, gazetecilerin «Vladimir Putin'e mi yoksa Vladimir Zelenskiy'e mi daha çok güveniyorsunuz?» şeklindeki doğrudan sorusuna net bir cevap vermekten kaçındı. Her iki liderle de iyi ilişkileri olduğunu tekrarlamakla yetindi;

  • Üçlü büyük toplantı: ABD Başkanı, ABD, Ukrayna ve Rusya temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan üçlü toplantıdan bahsetti.

Ukrayna'nın ötesine geçen küresel mimari

Trump, hazırlanan belgenin sadece yerel bir ateşkes anlaşmasıyla sınırlı kalmayacağını belirtti.

Yön

Beklenen anlaşmanın özü

Bölgesel mesele

Barış şartlarına uygun olarak sınır çizgilerinin yeniden gözden geçirilmesi veya de-facto durumun pekiştirilmesi ihtimali.

Üçlü format

ABD, Rusya ve Ukrayna müzakerecilerinin katılımıyla doğrudan diyaloğun kurulması.

Avrupa güvenliği

Çatışmanın ötesine geçerek NATO, Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki genel stratejik istikrar mimarisinin yeniden şekillendirilmesi.

ABD yönetimi, bu kapsamlı anlaşmanın önümüzdeki günlerde uluslararası tartışmaya açılmasını ve Avrupa kıtasındaki uzun vadeli güvenlik garantilerini belirlemesini hedefliyor.

Donald TrumpUkrayna-Rusya ÇatışmasıVladimir ZelenskiyVladimir PutinDiplomasi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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