ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna çevresindeki silahlı çatışmanın çözümü konusunda yeni sansasyonel açıklamalarda bulundu. Ünlü Amerikan CBS News televizyon kanalına verdiği röportajda Beyaz Saray lideri, tarafların askeri operasyonları durdurmaya ve barış anlaşmasına varmaya çok yakın olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte ABD lideri, savaşın sonunda Ukrayna'nın mevcut sınırlarını tam olarak koruyamayabileceğini ve ülke haritasının değişebileceğini açıkça kabul etti.

Başkan Trump'ın televizyon aracılığıyla yaptığı açıklamalar aşağıdaki kritik noktalara odaklandı:

«Ukrayna farklı bir şekil alacak»: GazetecilerinUkrayna'nın gelecekteki kaderi hakkındaki sorusunu yanıtlarken Trump, savaşın sonunda devletin farklı bir bölgesel görünüme (sınırların değişmesi) sahip olabileceğini tahmin etti. Ancak bu konudaki kesin detayları açıklamaktan kaçındı;

Barış çok yakın: Trump, silahlı çatışmanın taraflarının anlaşma yapmaya her zamankinden daha yakın olduğuna dair güvenini dile getirdi ve bu çatışmanın çözümünde ana rolün bizzat kendisine ait olduğunu bir kez daha vurguladı;

Kime daha çok güveniliyor — Putin'e mi yoksa Zelenskiy'e mi? Beyaz Saray lideri, gazetecilerin «Vladimir Putin'e mi yoksa Vladimir Zelenskiy'e mi daha çok güveniyorsunuz?» şeklindeki doğrudan sorusuna net bir cevap vermekten kaçındı. Her iki liderle de iyi ilişkileri olduğunu tekrarlamakla yetindi;