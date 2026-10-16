ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna'daki askeri çatışmanın başlangıç nedenleri ve gerçek detayları hakkında bir kez daha tartışmalı bir açıklama yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin görevini bırakma vaktinin geldiğini vurgulayan Beyaz Saray lideri, yakında bu savaşın nasıl başladığına dair kamuoyunun bilmediği bilgileri açıklayacağını belirtti.

Trump'a göre temel ve kararlı amacı, bu kanlı çatışmayı bir an önce durdurmak ve barışı sağlamaktır.

Gazetecinin sert sorusu ve Trump'ın beklenmedik cevabı

Beyaz Saray'da gazetecilerle yaptığı görüşme sırasında medya temsilcisi ile başkan arasında şu tartışmalı soru-cevap yaşandı:

Gazetecinin sorusu: «Zelenski'nin gitmesini istiyorsunuz. Ancak bu savaşı bizzat Vladimir Putin'in başlattığını unuttunuz mu?»;

Donald Trump'ın cevabı: «Biliyor musunuz, tüm detayları iyi biliyorum, anlaşıldı mı? Ve zamanı geldiğinde hepsini resmen açıklayacağım. Sadece bu savaşın bitmesini istiyorum.»

Siyasi anlam: Açıklamanın arkasında ne var?

Donald Trump'ın bu cevabı uluslararası uzmanlar ve siyaset bilimciler tarafından şu şekilde analiz ediliyor:

Çatışmanın gerçek faktörleri: Trump, savaşın başlamasının sadece tek taraflı bir karar olmadığını, Batılı siyasetçilerin, NATO'nun genişlemesinin ve Kiev yönetiminin yaptığı bir dizi karmaşık diplomatik hatanın sonucu olduğunu defalarca ima etti;

Baskı aracı: Gelecekte açıklanacağı vaat edilen «detaylar», Kiev'i ve Avrupalı müttefiklerini müzakere masasına oturmaya zorlamak için güçlü bir siyasi araç olabilir;

Hızlı müzakere taraftarı: ABD lideri, geçmişteki suçluları aramaktansa mevcut cephe hattını dondurmayı ve bir barış anlaşmasına varmayı en öncelikli görev olarak görüyor.

Trump'ın bu açık uyarıları, Washington'un Ukrayna krizi konusundaki stratejisinin yakın zamanda kökten değişebileceğini gösteriyor.