ABD Başkanı Donald Trump Rusya'ya ve onun petrol ve doğal gazını en çok satın alan ülkelere karşı uygulanması gereken kapsamlı yeni kısıtlayıcı önlemleri durdurmak için özel bir kararname imzaladı. Beyaz Saray'ın resmi sitesinde yayınlanan belgede, bu adımın doğrudan «ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun» olduğu gerekçesiyle açıklandı.

Söz konusu kısıtlamalar Eylül ayında kabul edilen ve gayriresmi olarak «cehennem yaptırımları» olarak adlandırılan meşhur Lindsey Graham yasasıkapsamında öngörülmüştü. Mevzuata göre bunların 18 Ekim'e kadar yürürlüğe girmesi gerekiyordu, ancak başkanın ulusal çıkarlar doğrultusunda süreci geçici olarak durdurma yetkisi kullanıldı ve ABD Kongresi bu konuda resmen bilgilendirildi.

Hangi kısıtlamalar ve vergiler donduruldu?

Başkanlık kararnamesi ile yürürlüğe girmesi ertelenen temel önlemler:

Rus ürünlerine %500 vergi: ABD'ye giren Rus malları için belirlenen %500'lük ek tarifenin uygulanması durduruldu;

Petrol ve gaz alıcısı ülkelere %100 vergi: Rus petrolü ve doğal gazının en büyük beş alıcısı arasında yer alan ve Moskova'nın yaptırımları aşmasına yardım eden üçüncü ülke ürünlerine uygulanması gereken %100'lük cezai vergiler de donduruldu;

Süre ve yeniden değerlendirme şartı: Kararnamenin geçerlilik süresi belirli bir tarihle sınırlı değildir. Kısıtlamaların yeniden yürürlüğe konulması konusu, yalnızca başkanın Dışişleri Bakanı, Hazine Bakanı ve ABD Ticaret Temsilcisi ile istişare ederek gerekli görmesi durumunda yeniden değerlendirilecektir;

Eski yaptırımlar yürürlükte: Bu kararın, Graham yasası kabul edilmeden önce Rusya'ya karşı uygulanan mevcut yaptırımları ve kısıtlamaları hiçbir şekilde etkilemediği vurgulanmıştır.

Rus dizeli anlaşması ve benzin fiyatı meselesi

Yeni yaptırımların durdurulmasından kısa bir süre önce Washington ve Moskova arasında yakıt piyasası konusunda önemli bir anlaşma duyurulmuştu:

Dizel anlaşması: 9 Ekim'de Trump, Rus dizel yakıtının ABD ve uluslararası piyasalara serbestçe tedarik edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. İç piyasada fiyatları düşürmek amacıyla ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımlarla yasaklanan bazı operasyonlara 7 Nisan 2027'ye kadar izin veren özel bir lisans çıkardı;

Rusya kısıtlamaları kaldırdı: Buna karşılık Rus tarafı da dizel ihracatına getirilen kısıtlamaları vaktinden önce kaldıracağını bildirdi.

Zelenskiy ile gerilim ve «savaşa yatırım» suçlaması

Axios haber kaynağının aktardığına göre, dizel anlaşması ve vergilerin dondurulması kararı, Ukrayna yönetimi ile yaşanan diplomatik anlaşmazlığın ardından geldi:

Petrol rafinerilerine saldırıların durdurulması talebi: Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den Rus petrol rafinerilerine (NQIZ) yönelik drone saldırılarını durdurmasını defalarca istedi, ancak Kiev bu talepleri yerine getirmedi. Zelenskiy, bu tür saldırıların ancak Rusya'nın Ukrayna enerji tesislerine yönelik saldırılarının durdurulması karşılığında sona erebileceğini belirtti;

Kiev'in sert tepkisi: Ukrayna Devlet Başkanı, Washington'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasını açıkça «savaşa yatırım» olarak nitelendirerek, Beyaz Saray'ı ateşkes sağlamak için Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı azaltmamaya ve yeni yaptırımları tam olarak uygulamaya çağırdı.

Trump'ın bu pragmatik adımları, ABD'nin iç yakıt fiyatlarını kontrol altında tutma ve savaşı müzakere yoluyla durdurma stratejisi kapsamında gerçekleştirildiğini göstermektedir.