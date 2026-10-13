Birleşik Krallık hükümeti sohbet botlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar getirdi

·9·Dünya
Birleşik Krallık hükümeti sohbet botlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar getirdi

Birleşik Krallık'ta kamu görevlilerinin yapay zeka sohbet botlarıyla çalışma düzenine beklenmedik derecede katı bir kısıtlama getirildi. Hükümet tarafından kabul edilen yeni yönergeye göre, yetkililerin sinir ağlarıyla yaptıkları görüşmelerde nazik olmaları, özellikle «lütfen» ve «teşekkür ederim» gibi kelimeleri kullanmaları resmen yasaklandı.

İlk başta komik görünebilecek bu kararın arkasında büyük maliyetler ve küresel çevresel sorunlar yatıyor.

Bir «teşekkür ederim» neden paraya mal olur ve doğaya zarar verir?

Yapay zeka sistemleri insan bilincine değil, devasa hesaplama algoritmalarına dayanır:

  • Gereksiz tokenlar ve sunucu yükü: Büyük dil modelleri (LLM) için her ek kelime, karmaşık bir yazılım kodu gibi işlenen bir token olarak kabul edilir. İsteklere eklenen gereksiz nezaket ifadeleri ek hesaplama gücü gerektirir;

  • Elektrik ve su israfı: Her gereksiz sorgu, veri merkezlerindeki grafik işlemcilerin ve ekran kartlarının daha fazla elektrik tüketmesine neden olur. Aynı zamanda, ısınan sunucuları soğutmak için binlerce litre temiz su harcanır;

  • Devlet bütçesinden tasarruf: Milyonlarca istemdeki (prompt) gereksiz kelimeler kaldırılırsa, dijital altyapıya harcanan gerçek kamu fonlarından önemli ölçüde tasarruf sağlanır.

Kamu görevlileri için yeni zorunlu gereklilikler

Hükümet kararnamesi ile İngiliz yetkililer için yapay zeka kullanımına ilişkin katı standartlar onaylandı:

  • Kısa ve net istemler: Sorgular mümkün olduğunca öz, basit ve gereksiz giriş-çıkış kelimeleri olmadan oluşturulmalıdır;

  • «Kendim yapabilir miyim?» testi: Kamu görevlilerinin sohbet botunu açmadan önce kendilerine: «Bu görevi yerine getirmek için yapay zeka gerçekten gerekli mi yoksa bunu kendim halledebilir miyim?» sorusunu sormaları zorunlu kılındı.

Birleşik Krallık'ın bu deneyimi, modern dünyada yapay zekanın amaçlı ve tasarruflu kullanımının çevresel gündemin önemli bir şartı haline geldiğini gösteriyor.

Birleşik Krallık HükümetiYapay Zeka Sohbet BotlarıLLMÇevresel EtkiDijital Tasarruf
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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