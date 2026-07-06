Reddit, yapay zekaya karşı mücadelede LLM teknolojisini kullanıyor

İnternet dünyasında yapay zeka ile oluşturulan spam içeriklerin artması, büyük platformlar için ciddi bir sorun haline geldi. Reddit sosyal ağı, bu tehditle mücadele etmek için LLM (Large Language Models) teknolojisini devreye aldığını duyurdu. "Ateşe ateşle karşılık verme" yöntemi olan bu yaklaşım sayesinde platform, botlar tarafından üretilen içerikleri tespit etmek için artık çok daha akıllı algoritmalar kullanıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Son yıllarda ChatGPT ve diğer sinir ağlarının yaygınlaşması, kötü niyetli kişilere benzeri görülmemiş miktarda spam içerik oluşturma imkanı tanıdı. Önceki filtreler basit ve tekrarlayan metinleri kolayca engelleyebilirken, modern LLM modelleriyle yazılan mesajlar insan diline olan yakınlıklarıyla dikkat çekiyor. Reddit verilerine göre platform, her gün yaklaşık 23 milyon spam görüntülemesini engelliyor ve 25 binden fazla yeni spam gönderi ve yorum tespit ediyor.

Teknolojik mücadelenin yeni aşaması

Reddit kendi blogunda, güncellenen araçların eski sistemlerin fark edemediği "ince ve koordineli sahte davranış kalıplarını" yakalamaya olanak tanıdığını belirtiyor. Bu durumun, özellikle bir konuyu yapay yollarla popüler hale getirme (hype) veya gizli reklam kampanyaları yürütme girişimlerine karşı etkili olduğu kanıtlandı. Şirket, bu yılın Ocak-Mart döneminde kullanıcıların spam ile karşılaşma oranını, geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 20 oranında azaltmayı başardı.

Diğer büyük platformlar da bu soruna farklı yaklaşımlar sergiliyor. Örneğin YouTube, Meta ve Instagram, kullanıcılara yapay zeka ile oluşturulan içerikleri belirli kurallar çerçevesinde yayınlama izni veriyor. TikTok ise kullanıcılara akışlarında ne kadar AI içeriği görmek istediklerini ayarlama imkanı sunuyor. Reddit ise temel odağını kullanıcı güvenliğine ve platform temizliğine çevirmiş durumda.

İnsan faktörü ve gelecekteki riskler

LLM teknolojisinin entegrasyonu, sadece spam içerikleri değil, aynı zamanda nefret söylemi (hate speech) ve kuralları ihlal eden diğer içerik türlerini de daha hızlı tespit etmeye yardımcı oluyor. Ancak sektör uzmanları, sadece algoritmalara güvenmenin riskli olduğu konusunda uyarıyor. En etkili sonuca ulaşmak için yapay zeka sistemlerinin mutlaka insan moderatörlerin denetimiyle birlikte çalışması gerekiyor.

Bu gelişme, sosyal medya kullanıcıları için de büyük önem taşıyor. Küresel platformlarda spam ile mücadelenin güçlenmesi, daha kaliteli ve güvenilir bilgilerin kullanıcılara ulaşmasını sağlıyor. Reddit'in deneyimi, teknolojinin yarattığı bir sorunun ancak daha gelişmiş bir teknoloji ile çözülebileceğini gösteriyor.