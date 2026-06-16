Yapay Zeka Hatalarına Son: Probably Startupları 9 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Yapay zeka teknolojileri, özellikle büyük dil modelleri (LLM) gelişirken, temel sorunları olan halüsinasyonlar veya gerçeklerin yanlış yorumlanması meselesi hala güncelliğini koruyor. Bu sorunu kökten çözmeyi amaçlayan Probably startupları, yakın zamanda Andreessen Horowitz risk sermayesi fonundan 9 milyon dolar yatırım aldı. Bu proje, yapay zeka sistemlerini geleneksel yazılımlar gibi %99,99 doğruluk oranına çıkarmayı vaat ediyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Probably kurucusu Peter Elias'a göre, şirketin temel amacı hatalı bilgilerin kullanıcıya ulaşmasını tamamen durdurmaktır. Günümüzde ChatGPT veya diğer popüler modeller bazen kendinden emin bir şekilde yanlış bilgiler sunabiliyor. Startupları ise bu süreci kontrol etmek için özel bir "veri bilimi mekanik giysisi" (data science mech suit) sistemi geliştirdi. Bu sistem, yapay zekanın verdiği yanıtı deterministik bir doğrulayıcı aracılığıyla kontrol eder ve veri tabanıyla uyuşmayan sonuçları anında reddeder.

Küçük Modeller ve Yüksek Verimlilik

Proje kapsamında geliştirilen ilk ürün, karmaşık veri setlerinden hızlı yanıtlar almak için tasarlanmış analitik bir araçtır. Her sonuç, kaynak bağlantıları ve denetim geçmişi ile birlikte sunulur. ixbt.com verilerine göre, sistemin özelliği, en güçlü ve pahalı modeller yerine çok daha basit ve küçük sinir ağlarında bile yüksek doğrulukla çalışabilmesidir.

Elias, bağlamın yeterince netleştirilmesiyle modelin yükünün azaltılabileceğini vurguluyor. Şu anda Probably aracı, en gelişmiş (frontier) modellerden dört kat daha zayıf olan ancak yerel bilgisayarlarda (veri merkezleri olmadan) çalışabilen modelleri kullanıyor. Bu da şirketlerin yapay zeka maliyetlerini (token costs) önemli ölçüde azaltmasına olanak tanıyor.

Gelecek Perspektifleri ve Sektörler

Probably teknolojisi sadece veri analizi ile sınırlı kalmayacak. Bu motorun gelecekte doğruluğun kritik olduğu şu alanlarda kullanılması planlanıyor:

Muhasebe ve finansal raporlama;

Tıbbi teşhis ve hizmetler;

Hukuki belge analizi;

Mühendislik ve teknik tasarım.

Startupları kurucusu, büyük teknoloji laboratuvarlarının neden böyle sistemler geliştirmek için acele etmediğine de değindi. Ona göre OpenAI veya Google gibi devler, kullanıcının model hatasını düzeltmek için tekrar tekrar sorgu göndermesinden, yani daha fazla token harcamasından maddi olarak fayda sağlıyor. Probably ise aksine, ilk denemede %100 doğruluğa ulaşarak kullanıcı zamanından ve bütçesinden tasarruf etmeyi hedefliyor.

Bu yatırım, yapay zeka pazarında yeni bir aşamayı başlatabilir. Eğer Probably ekibi vaadini gerçekleştirirse, yakında "akıllı" botların hatalarının tamamen sınırlandırıldığı bir döneme gireceğiz. Bu da yapay zekanın risksiz bir şekilde iş süreçlerine entegrasyonunu genişletecektir.