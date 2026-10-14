Bakü'deki okul başörtüsü yasağının ardından protestolar devam ediyor

·12·Dünya
Bakü'deki okul başörtüsü yasağının ardından protestolar devam ediyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve ülkenin çeşitli bölgelerinde, okul öğrencileri için dini kıyafetleri, özellikle de başörtüsünü kısıtlayan tek tip kuralların uygulamaya konulması ciddi toplumsal tepkilere yol açtı. «Dejurniy po SNG» kanalı ve medya kaynaklarına göre, ortaya çıkan durum ülkenin laik yönetim modeli ile toplumdaki dini etkilerin güçlenmesi arasındaki keskin çatışmayı gözler önüne serdi.

Durum, özellikle 12 Ekim'den itibaren kız öğrencilerin derslere alınmamasıyla tırmandı ve kısa sürede sokak protestolarına dönüştü.

Protesto merkezi ve okul boykotu

En keskin ve kitlesel karşı çıkışlar, Bakü'nün Balakhani yerleşiminde bulunan 69 numaralı okul çevresinde gözlemlendi:

  • «Başörtüsü eğitime engel değildir!»: İnançlı ebeveynler ve sivil aktivistler protesto pankartlarıyla sokağa çıkarak okul yönetimi ve devlet kısıtlamalarına karşı çıktılar. Bu kısıtlamayı, devletin kişisel ve aile hayatına haksız müdahalesi olarak değerlendiriyorlar;

  • Öğrencilerin ders boykotu: Derslerden uzaklaştırılan başörtülü kızlarla dayanışma amacıyla yüzlerce öğrenci de okula gitmeyi geçici olarak durdurarak boykot ilan etti;

  • 37 kişi gözaltına alındı: Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu düzenini ağır şekilde bozmak ve yasa dışı eylemler düzenlemekle suçlanan 37 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldı.

Çatışmanın gerçek nedenleri: Dış etki mi yoksa iç faktör mü?

Uzmanlar ve siyasi gözlemciler, ortaya çıkan direnişin mahiyetini farklı şekillerde değerlendiriyor:

  • Dış müdahale kanıtlanmadı: Başlangıçta öne sürülen «dış talimat» veya «dışarıdan kışkırtma» versiyonları henüz kanıtlanmış değil;

  • İç dini ortamın aktivasyonu: Analistler durumu iç toplumsal süreçlerle açıklıyor: Azerbaycan'dakiresmi dini kurumlar alanın sadece belirli bir kısmını kontrol ediyor; gayriresmi topluluklar, bağımsız vaizler ve ulusötesi dini ağların gençler üzerindeki etkisi ise önemli ölçüde artıyor;

  • Genç nesil kontrolü ve laiklik politikası: Hükümet bu kısıtlamayı, okulların dini seferberlik alanına dönüşmesini önlemek ve eğitim kurumlarının laikliğini korumak için bir araç olarak görüyor.

Devlet ve toplum: Uzlaşma yolu bulunacak mı?

Resmi Bakü, okullarda dini sembolleri kısıtlayarak toplumsal görüşlerin ve siyasi normların şekillendiği eğitim ortamında dini gruplaşmaları önlemek istiyor. Ancak dindar vatandaşlar, eğitim hakkı ile vicdan özgürlüğünün birbirine karşıt olmaması gerektiğini vurguluyor.

Şu anda polis güçleri okulların çevresinde güvenliği artırmış durumda; toplum temsilcileri ise durumu daha da gerginleştirmeden, kız öğrencilerin eğitime dönüşünü sağlayacak uzlaşmacı bir çözüm bekliyor.

Bakü'deki okul başörtüsü yasağının ardından protestolar devam ediyor
AzerbaycanBaküBaşörtüsüOkul BoykotuEğitim
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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