Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 23 yaşındaki ressam Gulara Mehdiyeva'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma yürütülüyor. Cinayeti işlediğinden şüphelenilen kişi, 18 yaşındaki üvey kardeşi Ayhan Mehdiyev.

Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre, trajedi 16 Kasım günü saat 14:30 civarında başkentin Binagadi ilçesi, 9. mikrobölgedeki bir dairede meydana geldi. İlk bilgilere göre, kız ve erkek kardeş arasında sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar nedeniyle anlaşmazlık çıktı.

Haberlerde, Ayhan'ın ablasından bazı fotoğrafları silmesini talep ettiği, Gulara'nın ise bunu kabul etmediği belirtiliyor. Tartışma sonucunda genç adam, ablasını bıçakla üç kez yaraladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ancak hayatı kurtarılamadı.

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Qafqazinfo'nun haberine göre Ayhan, ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini belirtti. Ancak olaya ilişkin nihai sonuç, soruşturma ve mahkeme süreci sonunda belli olacak.

Gulara ve Ayhan'ın aynı babadan ancak farklı annelerden olduğu ve aynı evde yaşadıkları bildirildi.

Olayla ilgili Binagadi İlçe Savcılığı tarafından ceza davası açıldı. Olayın tüm detaylarını aydınlatmak için soruşturma devam ediyor.