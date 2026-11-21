Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sosyal medyadaki fotoğraflar yüzünden aile faciası yaşandı. 18 yaşındaki bir genç, ablasının Instagram'daki fotoğraflarını silmesini talep etti. Genç kız bunu kabul etmeyince aralarında tartışma çıktı ve genç, 23 yaşındaki ablasına bıçakla saldırdı. Sonuç olarak genç kadın hayatını kaybetti.

Instagram'daki yorumlar aile içi tartışmaya neden oldu

Trajik olayın 16 Kasım 2026 tarihinde Bakü'de gerçekleştiği bildirildi.

Hayatını kaybeden kişi 23 yaşındaki ressam Gulyara Mehtiyeva olup, cinayet şüphelisi 18 yaşındaki üvey kardeşi Oyhan Mehdiyev'dir. İkilinin babalarının bir, annelerinin ise farklı olduğu belirtildi.

Oyhan Mehdiyev, Azerbaycan Devlet Beden Eğitimi ve Spor Akademisi'nde ikinci sınıf öğrencisiydi.

İlk bilgilere göre genç, ablasının sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan rahatsızdı. Özellikle fotoğrafların altına yabancı erkeklerin yaptığı yorumlar öfkesini körükledi.

Ablasından bu fotoğrafları Instagram'dan silmesini istedi. Ancak Gulyara bunu yapmak istemedi. Sonuç olarak kardeşler arasında şiddetli bir anlaşmazlık yaşandı.

Mutfaktaki tartışma trajediyle sonuçlandı

Haberlere göre okuldan eve dönen Oyhan, ablasıyla mutfakta tekrar tartıştı. Tartışma sırasında bıçakla Gulyara'yı üç kez bıçakladı. Darbeler kalp ve boyun bölgesine isabet etti.

Kızın çığlıklarını duyan komşular olay yerine yardım çağırdı. Gulyara hastaneye kaldırıldı ancak doktorlar hayatını kurtarmayı başaramadı.

18 yaşındaki genç gözaltına alındı

Kolluk kuvvetleri şüpheli Oyhan Mehdiyev'i gözaltına aldı. Bilgilere göre sorgu sırasında cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf etti.

Olayla ilgili ceza davası açıldı ve ilk soruşturma işlemleri devam ediyor. Şüphelinin eyleminin hukuki değerlendirmesi soruşturma ve mahkeme sürecinde yapılacak.

Bu olay, sosyal medyadaki fotoğrafların veya altına yapılan yorumların ne kadar ağır sonuçlara yol açabileceğini gösteren trajik bir durumdur. Ancak hiçbir kıskançlık, anlaşmazlık veya kişisel hoşnutsuzluk bir insanın hayatına kastetmeyi haklı çıkaramaz.