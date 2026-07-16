Asansördeki şiddet otizmli çocuğun hayatını değiştirdi

·67·Dünya
Asansördeki şiddet otizmli çocuğun hayatını değiştirdi

Azerbaycan'ın Bakü şehrinde meydana gelen üzücü olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz bir erkeğin 11 yaşındaki otizmli bir çocuğa karşı kaba davrandığı görülüyor.

Görüntülerde, erkeğin asansöre binmeye çalışan çocuğu önce iki kez sertçe ittiği, üçüncü denemede ise güç kullanarak asansörden dışarı attığı görülüyor. Söz konusu video kısa sürede internette yayılarak kamuoyunun sert tepkisine yol açtı.

Çocuğun annesi, olaydan sonra evladının ağır bir travma geçirdiğini belirtti. Annenin ifadesine göre, 11 yaşındaki çocuk olayın ardından tamamen konuşmayı bıraktı ve şu anda uzman gözetiminde rehabilitasyon sürecinden geçiyor.

Kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonel arama çalışmaları sonucunda, olayla ilgili şüpheli 29 yaşındaki erkek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu olay, sosyal medyada engelli çocuklara karşı şefkat ve saygıyla yaklaşılması gerekliliği konusundaki tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi.

BaküAzerbaycan
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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