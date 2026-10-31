Bakü'de Tarihi FIFA Dünya Kupası: Özbekistan U-15 Orta Asya'da Zirvede

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de futbol tarihinde ilk kez düzenlenen 15 yaş altı gençler kategorisindeki FIFA U-15 World Cup & Festival turnuvası sona erdi. 189 ulusal federasyon temsilcisinin katıldığı bu büyük dünya kupasında Özbekistan U-15 milli takımı Orta Asya bölgesi temsilcileri arasında en yüksek sonucu elde etti.

24-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen turnuvada Özbek gençler genel klasmanda 42. sırayı alarak bölgedeki tüm rakiplerini önemli ölçüde geride bıraktı.

Komşular derbisi: Özbekistan'ın net galibiyeti

Turnuvanın en önemli ve dikkat çekici karşılaşmalarından biri grup aşamasında yaşandı:

Prensip meselesi: Grup maçlarında Özbekistan ve Kazakistan genç takımları karşı karşıya geldi;

Net galibiyet: Karşılaşmada vatandaşlarımız rakip kaleye karşılıksız 2 gol göndererek, 2-0'lık skorla galip geldi;

Gollerin sahipleri: 28. dakikada Javohirbek Erkinov skoru açarken, 34. dakikada Roman Ayzattulov farkı açarak skoru belirledi.

Orta Asya milli takımlarının performansları

189 ülke arasında Orta Asya ülkeleri nihai sıralamada şu şekilde yer aldı:

1. Özbekistan — 42. sıra (bölgedeki en iyi sonuç);

2. Kırgızistan — 52. sıra;

3. Kazakistan — 85. sıra (turnuvadaki son maçında Mozambik'i 4-1 yendi);

4. Tacikistan — 97. sıra;

5. Türkmenistan — 121. sıra.

FIFA'nın yeni formatı: 8×8 formatı ve kısa devreler

İlk kez düzenlenen bu festival, genç yetenekleri keşfetmek ve küresel entegrasyonu güçlendirmek için özel bir yönetmelikle gerçekleştirildi:

Oyun formatı: Müsabakalar kompakt 8×8 düzeninde gerçekleşti;

Süre kısıtlaması: Her maç iki bölümden oluştu ve devreler 20'şer dakika (toplam 40 dakika) sürdü.

Özbek gençlerin 189 takımın katıldığı bu büyük küresel arenadaki başarılı performansı ve bölge liderliğini sağlaması, ülkedeki çocuk ve genç futbolunun doğru yolda olduğunu bir kez daha kanıtladı.