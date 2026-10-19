Azerbaycan'da başörtülü öğretmen ve öğrenciler dersi sokakta işledi

Azerbaycan'da Başörtüsü taktıkları gerekçesiyle okul binasına alınmayan bir öğretmen ve birkaç öğrenci, dersi dışarıda, kaldırım üzerinde sürdürdü. Durumu yansıtan videolar sosyal medyada yayılarak kamuoyunun dikkatini çekti.

Roya News English'in haberine göre olay, okullardaki kıyafet yönetmeliğine ilişkin yeni düzenlemelerin ardından yaşanan protestoların gölgesinde gerçekleşti. Azerbaycan Bakanlar Kurulu, 21 Eylül'de okul forması kurallarında değişiklik yaptı.

Yeni düzenlemeler, öğrencilerin kıyafetlerini tek bir standart temelinde düzenlemeyi ve eğitim kurumlarında laiklik ilkelerine uyulmasını öngörüyor. Belgede başörtüsü doğrudan yasaklanmamış olsa da, bazı okullarda bu kuralların başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin eğitim kurumuna girişini engellemek için kullanıldığına dair haberler geliyor.

Durum, ülkede protestolara ve ders boykotlarına yol açtı. Tartışmalar temel olarak okul forması gereklilikleri, dini inanç özgürlüğü ve öğrencilerin eğitim hakkı etrafında dönüyor.

Azerbaycanlı yetkililer ise kıyafet kurallarını, tek tip standardı sağlama ve laik eğitim ilkelerine uyma zorunluluğu ile açıklıyor.