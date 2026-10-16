“Bunu görmek zor”: Cristiano Ronaldo’nun kız kardeşi Elma Aveiro, kardeşine yönelik tutumdan memnun değil

·14·Dünya
“Bunu görmek zor”: Cristiano Ronaldo’nun kız kardeşi Elma Aveiro, kardeşine yönelik tutumdan memnun değil

Portekiz milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo etrafındaki durum futbol dünyasında tartışmalara yol açtı. Haberlere göre, Norveç maçında yedek bırakılan futbolcu milli takım kampından ayrıldı.

Bu durum taraftarlar ve spor uzmanları arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazıları futbolcunun kararını tartışırken, diğerleri ona yönelik tutum hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro ise kardeşini destekleyerek, ona yönelik tutumdan memnun olmadığını belirtti. Kardeşini böyle bir durumda görmenin kendisi için zor olduğunu vurguladı.

Bu olay, ünlü futbolcunun milli takımdaki yeri, teknik direktörün kararları ve ona yönelik tutum konularını bir kez daha gündeme getirdi.

Cristiano RonaldoPortekiz Milli TakımıElma AveiroNorveç MaçıFutbol
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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