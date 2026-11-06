Tarihin büyük düellosu: Ronaldo milli takım rekorlarında Messi'yi geride bıraktı
Dünya futbol tarihinin en büyük rekabeti olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi düellosunun uluslararası arenadaki perdesi resmen kapandı. Her iki yıldız da milli takımlarına veda ederken, Portekizli golcü, milli takım düzeyindeki gol ve maç sayısı rekorlarında Arjantinli rakibine karşı mutlak üstünlüğünü ebedileştirdi.
Her iki dahi de ülkelerinin formasını giymeyi bırakma kararı alınca, yıllardır süren tarihi yarış nihai rakamlarla tescillendi.
Mutlak rekorlar ve 20 gollük fark
Cristiano Ronaldo uluslararası futbol tarihinin en iyi istatistiklerini kendi adına tescilledi:
Gol sayısı: 41 yaşındaki Ronaldo, Portekiz milli takımı formasıyla toplam 146 gol atmayı başardı. Lionel Messi ise Arjantin formasıyla hanesine 126 gol yazdırdı; Ronaldo rakibini tam 20 gol farkla geride bıraktı.
Maç sayısı dünya rekoru: Ronaldo, milli formayla toplam 234 maç çıkararak dünya sporunda kırılması güç bir rekora imza attı. Messi ise «albiseleste» formasıyla 208 karşılaşmada sahaya çıktı.
İki efsanenin vedası nasıl gerçekleşti?
2026 sonbaharı, her iki efsane için de milli takıma veda mevsimi oldu:
Ronaldo'nun noktası: Portekizli golcü, 5 Kasım'da milli takımı bıraktığını resmen açıklayarak 23 yıl süren eşsiz uluslararası kariyerine nokta koydu. Milli formayla son maçı 24 Eylül'de Galler'e karşı oynanan karşılaşmaydı. Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünde devam ediyor.
Messi'nin vedası: Lionel Messi, 31 Ağustos'ta veda kararını duyururken, 6 Ekim'de Buenos Aires'te Benin'e karşı son resmi maçına çıktı. 3-0'lık galibiyette bir penaltı golü atıp iki de asist yaparak milli takım kariyerine görkemli bir şekilde veda etti.
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