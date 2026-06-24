Ronaldo'nun ablasından nefret edenlere sert yanıt

Portekiz milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun ablası Elma Aveiro, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Özbekistan'a karşı oynanan maçtan sonra futbolcuyu eleştirenlere seslendi.

Portekiz'in 5-0 kazandığı karşılaşmada 41 yaşındaki Ronaldo, Özbekistan kalesine iki gol atarak maçın yıldızı oldu.

Elma Aveiro, sosyal medya hesabından kardeşinin yaşlandığını ve sahada takımına yeterince katkı sağlayamadığını söyleyen eleştirmenlere sert bir yanıt verdi.

Aveiro, "Yaşlandı ve sahada faydası yok diyenler nerede? Cristiano, sahada o konuşanları susturdu" diye yazdı.

Ronaldo, Özbekistan maçında bir kez daha yüksek seviyesini kanıtladı. Takımının farklı galibiyetine büyük katkı sağlayan oyuncu, maçın en iyi futbolcusu seçildi.

Portekizli yıldız, yaşına rağmen Dünya Kupası'nda belirleyici bir rol oynayabileceğini ispatladı. Attığı iki gol, taraftarlar ve futbol uzmanları arasında geniş yankı uyandırdı.

İkinci turun ardından Portekiz milli takımı, K grubunda dört puanla ikinci sırada yer alıyor.

Grup aşamasının son turunda Portekiz, 28 Haziran'da Kolombiya milli takımıyla karşı karşıya gelecek.

Özbekistan milli takımı ise aynı gün Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile üçüncülük mücadelesi verecek.