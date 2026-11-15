Portekiz, Danimarka karşısında ağır bir yenilgi aldı: UEFA Uluslar Ligi 5. hafta sonuçları

Sahada Cristiano Ronaldo yer almayan Portekiz milli takımı (12 puan, 1. sıra), evinde Danimarka'yı (9 puan, 2. sıra) ağırladı. Beklenmedik bir senaryoyla geçen maçta İskandinavlar, rakip kaleyi tam 4 kez havalandırdı.

Avrupa'da UEFA Uluslar Ligi'nin 5. hafta karşılaşmaları taraftarlara gerçek sürprizler ve kıran kırana mücadeleler sundu. Turun en ses getiren sonuçlarından biri Portekiz ile Danimarka milli takımları arasında kaydedildi. Cristiano Ronaldo'nun forma giymediği ev sahibi ekip, kendi taraftarları önünde beklenmedik bir şekilde ağır bir mağlubiyet aldı.

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43. dakikada Højbjerg penaltıdan skoru açtı.

49. ve 57. dakikalarda Rasmus Højlund duble yaparak farkı açtı.

75. dakikada Andersen takımının dördüncü golünü attı.

Ev sahibi ekip adına sadece maçın sonunda — 90+4. dakikada Bernardo Silva tek bir teselli golü atmayı başardı.

Portekiz ve Danimarka kadroları Futbolcular Portekiz ilk 11'i Diogo Costa, Dalot, Veiga, Dias, Samu Costa, Vitinha, Neves (Palhinha, 64), Fernandes (Bernardo Silva, 79), Neto (Trincão, 64), Félix (Forbs, 64), Ramos. Danimarka ilk 11'i Hermansen, Bah, Provstgaard, Andersen (Nelsson, 82), Mæhle, Damsgaard (Jensen, 66), Hjulmand, Højbjerg, Isaksen (Skov, 66), Daramy (Froholdt, 73), Højlund (Osula, 73).

İsveç ve Avusturya A Ligi'ne yükseldi

Bu turda diğer gruplarda da önemli ve belirleyici maçlar oynandı:

İsveç — Bosna-Hersek 3:2: Graham Potter yönetimindeki İsveç (13 puan, 1. sıra) evinde Bosna'yı ağırladı ve kıran kırana geçen mücadeleyi 3:2 kazanarak turnuvanın A Ligi'ne yükseldi . İsveç adına Svensson ve Gyökeres (duble) golleri atan isimler oldu.

Avusturya — İrlanda 1:0: Ralf Rangnick yönetimindeki Avusturya (9 puan, 1. sıra) evinde İrlanda'yı Kalajdzic'in 78. dakikada attığı tek golle mağlup etti ve ayrıca A Ligi'ne çıktı.

Diğer maçların sonuçları:

Romanya — Polonya 2:1 (Cicâldău 68, Man 72 — Reguła 82). Robert Lewandowski'nin forma giydiği Polonya deplasmanda mağlup oldu.

Kuzey İrlanda — Ukrayna 1:0 (Devlin 68). Ukrayna milli takımı deplasmanda minimal skorla kaybetti.

Sizce Ronaldo'nun yokluğu Portekiz'in bu kadar ağır bir skorla mağlup olmasını ne kadar etkiledi? Fikrinizi yorumlarda belirtin!