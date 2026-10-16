«Eğer içseydim ve sigara kullansaydım...»: Trump hayatı ve kötü alışkanlıkları hakkında konuştu

·1·Dünya
«Eğer içseydim ve sigara kullansaydım...»: Trump hayatı ve kötü alışkanlıkları hakkında konuştu

ABD Başkanı Donald Trump hayatındaki zorluklar, günlük siyasi baskılar ve kişisel alışkanlıkları hakkında konuşurken, sağlık ve disiplin konusundaki kararlı tutumunu bir kez daha hatırlattı. Devlet başkanı, hayatında yeterince ciddi ve karmaşık sorunlar olduğunu, ancak bunların arasında kötü alışkanlıkların asla yer almadığını vurguladı.

Başkan, siyaset ve büyük iş dünyasındaki muazzam başarılarının temelinde, kötü alışkanlıklardan tamamen uzak durma ilkesinin yattığını açıkladı.

«Eğer sigara içip alkol alsaydım, şu an burada oturuyor olmazdım»

Donald Trump, sağlıklı yaşam tarzını ve kötü alışkanlıklardan uzaklığını şu şekilde tanımladı:

  • Kişisel tercih ve kararlılık: «Birkaç tane çok ciddi sorunum var, ancak sigara ve alkol bunların arasında yer almıyor. Bunları sorunlarım listesine eklemeyi kesinlikle istemiyorum;

  • Başarı faktörü: Eğer sigara içseydim ve alkol kullansaydım, sizi temin ederim ki şu an burada olmazdım», — diye vurguladı.

Trump'ın meşhur ilkesi: Kötü alışkanlıklardan ömür boyu vazgeçmek

Trump'ın alkol, tütün ve diğer zararlı maddelere karşı tutumu, tüm hayatı boyunca en önemli ilkelerinden biri olmuştur:

  • Ailevi deneyim ve ders: Siyasetçinin birçok kez belirttiği gibi, ağabeyi Fred Trump'ın alkol bağımlılığı nedeniyle zamansız ölümü, ona gençliğinden beri bu tür maddelere asla el sürmemesi konusunda büyük bir ders olmuştur;

  • Enerji ve berrak zihin: Trump, yüksek düzeyde stres, sürekli baskı ve gece gündüz çalışma gerektiren devlet yönetiminde, ancak sağlıklı bir beden ve berrak bir zihinle istikrarlı sonuçlara ulaşılabileceğini göstermektedir.

ABD başkanının bu açıklaması, modern dünyada stres ve yorgunluğu yenmek için kötü alışkanlıklara başvurmanın sorunu çözmediğini, aksine başarı ve uzun ömrün temel faktörünün sağlıklı seçimler olduğunu hatırlattı.

Donald TrumpSağlıklı YaşamKötü AlışkanlıklarABD SiyasetiMotivasyon
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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